"Искал несовершеннолетнюю и попал под суд": адвокат прокомментировал дело о "похищении" самарской девушки

Уголовное дело о "похищении" молодой жительницы Самары могут передать в суд до конца года. Об этом сообщили журналисту "Волга Ньюс" адвокаты задержанных.
Напомним, в центре событий внезапно оказалась ранее благополучная семья Дорофеевых. Уголовное дело в отношении старших членов семьи возбудили в Новосибирске.
"По данным следствия, вечером 3 марта 2022 г. фигуранты в возрасте от 36 до 73 лет, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на парковке у дома по ул. Николаева в Советском районе Новосибирска, применяя насилие в отношении их 18-летней знакомой (жительницы Самары), путем нанесения множественных ударов руками и ногами по ее телу, а также применяя предмет, используемый в качестве оружия — газовый баллончик с раздражающим веществом, незаконно захватили девушку, лишив ее свободы, после чего принудительно поместили в салон автомобиля, на котором переместили потерпевшую в Самару. В доме фигуранты несколько дней насильно удерживали свою знакомую, а также требовали от последней передачи принадлежащей ей доли в квартире стоимостью не менее 1,5 млн рублей, расположенной в Самаре", — заявили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.
Обвиняемые придерживаются совсем другой версии произошедшего. Дело в том, что большинство задержанных не просто знакомые девушки, а ее родственники. Это бабушка, мама, дядя, отчим, а также детектив. По версии защитников семьи, родные беспокоились за девочку.
"После достижения в июне 2021 г. 18 лет девушка заявила своей маме, что хочет поехать работать в лагерь "Артек", и даже показала проект трудового договора, который якобы ей прислал работодатель. Мама, зная, что дочь отдыхала в этом лагере, поверила ей, приобрела билеты, дала денег. После этого дочь уехала. Через несколько месяцев мама узнала, что ее единственная дочь солгала: ни в какой лагерь она работать не уехала, а ее местонахождение неизвестно", — сообщал источник, близкий семье Дорофеевых.
Родные говорили, что забеспокоились и наняли детектива. "В результате выяснилось, что дочь находится в Новосибирске и проживает со взрослой женщиной. При этом сама девушка причину такого своего поведения не поясняла, однако продолжала обращаться к родственникам за финансовой помощью, и они переводили деньги", — рассказывал ранее собеседник.
Родные приехали в Новосибирск. Близкие утверждали, что девушка встретила их агрессивно. Но в итоге согласилась вернуться в дом на 9-й просеке в Самаре. По версии защитников, никто насильно в доме девушку не удерживал, она могла свободно выходить. В итоге "похищенная" все же уехала назад в Новосибирск к своей подруге. А дальше было возбуждено уголовное дело. Суд арестовал всех задержанных, кроме бабушки. Пожилую женщину отправили под домашний арест.
"Я защищаю обвиняемого частного детектива, — рассказал журналисту "Волга Ньюс" адвокат Валентин Демиденко. — На мой взгляд, большое значение имеет то, что девушка на момент своего исчезновения была несовершеннолетней. Мой подзащитный, Евгений, должен был подтвердить информацию о том, где жила девочка. Кроме того, по нашим данным, когда родственники приехали за ней в Новосибирск, она сначала распылила баллончик в лицо матери, которая только начала подходить к ней, а затем стала бить по голове мать — девочка занималась борьбой. Дядя и детектив подошли, чтобы защитить женщину и прекратить ее избиение. Дальше все сели в машину. Со слов "потерпевший" в машине ей распылили в рот газовый баллончик. Но если бы это было правдой, явно были бы серьезные последствия".
По словам адвоката, сейчас эксперты сделали лишь заключение, что "потерпевшая" не склонна к "патологической лжи". Юрист говорит, что просил провести повторную экспертизу с поставленным вопросом, склонна ли девушка ко лжи. Но в этой экспертизе следователи отказали. Также, по словам адвоката, судмедэкспертиза опровергла показания "потерпевшей", что ее якобы длительное время избивали по телу.
Вероятнее всего, теперь пятерых человек отправят под суд.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.