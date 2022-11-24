В Поволжском комбинате "Родник" снова сменился гендиректор

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Временно исполняющим обязанности генерального директора ООО Поволжский комбинат "Родник" стала Елена Ивочкина. Это уже третья смена руководства за год. Соответствующие кадровые изменения зафиксированы в ИАС Seldon.Basis 21 ноября.