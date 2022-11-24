В Поволжском комбинате "Родник" снова сменился гендиректор

Временно исполняющим обязанности генерального директора ООО Поволжский комбинат "Родник" стала Елена Ивочкина. Это уже третья смена руководства за год. Соответствующие кадровые изменения зафиксированы в ИАС Seldon.Basis 21 ноября.
Прежний руководитель Константин Гутин проработал на "Роднике" около трех месяцев. Напомним, ранее он возглавлял донецкий ликеро-водочный завод "Лик".
По информации ИАС Seldon.Basis, Елена Ивочкина занимала аналогичную должность в пензенском ООО "Пятый Океан" (кафе-бар) с 2011 по 2018 г., когда организация прекратила деятельность.
ООО ПК "Родник" появился накануне банкротства ООО "СК "Родник" по тому же адресу ул. Ветлянская, 50. Обе компании аффилированы депутату губернской думы Александру Милееву, который также привлекается к субсидиарной ответственности. Долги банкрота оцениваются в 4,35 млрд рублей. Владельцем ООО "ПК "Родник" с июля 2021 г. является бизнесмен Александр Гурьянов.