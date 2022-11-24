Компания, созданная РФПИ, выкупила у PNK group логистический комплекс Ozon в Чапаевске

Компания Professional Logistics Technologies (PLT), созданная Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и рядом ближневосточных фондов для инвестиций в логистическую недвижимость, выкупила у PNK group 395 000 кв. м складов в Самарской области и Подмосковье. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на трех консультантов, которые работали с участниками сделки. Информацию подтвердил источник, близкий к одному из них.

По словам источников издания, речь идет о логопарках на 135 тыс. кв. м в Чапаевске и на 260 тыс. кв. м в индустриальном парке "PNK парк Пушкино 2". Арендатором всех этих площадей выступает онлайн-ритейлер Ozon.

Издание сообщает, что договоренности по сделке были достигнуты еще в 2021 г., но когда она была закрыта, — точно неизвестно. Источник, близкий к одной из участвующих в сделке компаний, утверждает, что это случилось еще в 2021 г., но двое консультантов уверяют, что все юридические формальности были завершены только сейчас. Ранее, как пишут "Ведомости", ни PLT, ни PNK group об этом не сообщали.

Напомним, в июле 2021 г. стало известно о том, что Ozon арендовал три логистических комплекса почти на 400 тыс. кв. м в Подмосковье и Самарской области, договорившись о строительстве с девелоперской компанией PNK Group. Тогда же сообщалось, что комплекс на 135 тыс. кв метров будет построен в Чапаевске.

В конце октября 2022 г. состоялось торжественное открытие крупнейшего в Поволжье логистического центра маркетплейса Ozon на территории индустриального парка "Чапаевск". Был дан старт работе первой очереди логоцентра, построенного в рекордные сроки. Площадь хранения первой очереди фулфилмент-центра составляет 52 тысячи кв. м. К концу 2023 года за счет второй очереди она увеличится до 76 тыс. кв. м. Общая площадь всего логистического хаба после запуска всех очередей составит 135 тыс. кв. м.

Инвестиции Ozon в открытие обеих очередей фулфилмент-центра в Чапаевске составили порядка 5 млрд рублей. Еще 5 млрд руб. — инвестиции застройщика.