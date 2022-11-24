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Государство и Бизнес Экономическая политика

Компания, созданная РФПИ, выкупила у PNK group логистический комплекс Ozon в Чапаевске

ЧАПАЕВСК. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Компания Professional Logistics Technologies (PLT), созданная Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и рядом ближневосточных фондов для инвестиций в логистическую недвижимость, выкупила у PNK group 395 000 кв. м складов в Самарской области и Подмосковье. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на трех консультантов, которые работали с участниками сделки. Информацию подтвердил источник, близкий к одному из них.

По словам источников издания, речь идет о логопарках на 135 тыс. кв. м в Чапаевске и на 260 тыс. кв. м в индустриальном парке "PNK парк Пушкино 2". Арендатором всех этих площадей выступает онлайн-ритейлер Ozon.

Издание сообщает, что договоренности по сделке были достигнуты еще в 2021 г., но когда она была закрыта, — точно неизвестно. Источник, близкий к одной из участвующих в сделке компаний, утверждает, что это случилось еще в 2021 г., но двое консультантов уверяют, что все юридические формальности были завершены только сейчас. Ранее, как пишут "Ведомости", ни PLT, ни PNK group об этом не сообщали.

Напомним, в июле 2021 г. стало известно о том, что Ozon арендовал три логистических комплекса почти на 400 тыс. кв. м в Подмосковье и Самарской области, договорившись о строительстве с девелоперской компанией PNK Group. Тогда же сообщалось, что комплекс на 135 тыс. кв метров будет построен в Чапаевске.

В конце октября 2022 г. состоялось торжественное открытие крупнейшего в Поволжье логистического центра маркетплейса Ozon на территории  индустриального парка "Чапаевск". Был дан старт работе первой очереди логоцентра, построенного в рекордные сроки. Площадь хранения первой очереди фулфилмент-центра составляет 52 тысячи кв. м. К концу 2023 года за счет второй очереди она увеличится до 76 тыс. кв. м. Общая площадь всего логистического хаба после запуска всех очередей составит 135 тыс. кв. м.

Инвестиции Ozon в открытие обеих очередей фулфилмент-центра в Чапаевске составили порядка 5 млрд рублей. Еще 5 млрд руб. — инвестиции застройщика.

PLT, как пишут "Ведомости", сейчас принадлежит 736 тыс. кв. м складов. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что компания планирует довести свой портфель до 1 млн кв. м. В мае 2022 г. источники "Ведомостей" сообщали, что компания приобрела у концерна "Монарх" складской комплекс "Кожухово" на 47 146 кв. м рядом со ст. м. "Некрасовка". Это позволило ей приблизиться к 800 тыс. кв. м, а с покупкой объектов в Пушкине и Чапаевске она смогла аккумулировать уже 1,2 млн кв. м. Таким образом, компания становится одним из крупнейших владельцев складов в России, говорит старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. Больше только у Raven Property Group (1,89 млн кв. м) и MLP Russia (1,8 млн кв. м).

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