В Самаре вынесен приговор по уголовному делу о контрабанде сильнодействующих веществ

Волжским районным судом Самарской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, признанной виновной в контрабанде сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Суд, с учетом доказательств, представленных государственным обвинителем Куйбышевской транспортной прокуратуры, установил, что в феврале 2022 года 27-летняя девушка посредством сети "Интернет" при помощи мессенджера договорилась с неустановленным лицом о приобретении биологически активных добавок для похудения из Республики Казахстан, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, запрещенные к свободному обороту на территории России.

Оплатив заказ, жительница Самары получила посылку в одном из почтовых отделений областного центра, а после была задержана сотрудниками Самарской таможни. У девушки изъято более 60 г запрещенного вещества.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя Куйбышевской транспортной прокуратуры и назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с трехгодичным испытательным сроком.

Приговор в законную силу не вступил.

"В отношении неустановленного лица, осуществившего продажу сильнодействующего вещества, уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование которого продолжается", - пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре.