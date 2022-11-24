В Самаре вынесен приговор по уголовному делу о контрабанде сильнодействующих веществ

Волжским районным судом Самарской области вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, признанной виновной в контрабанде сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Суд, с учетом доказательств, представленных государственным обвинителем Куйбышевской транспортной прокуратуры, установил, что в феврале 2022 года 27-летняя девушка посредством сети "Интернет" при помощи мессенджера договорилась с неустановленным лицом о приобретении биологически активных добавок для похудения из Республики Казахстан, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества, запрещенные к свободному обороту на территории России.
Оплатив заказ, жительница Самары получила посылку в одном из почтовых отделений областного центра, а после была задержана сотрудниками Самарской таможни. У девушки изъято более 60 г запрещенного вещества.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя Куйбышевской транспортной прокуратуры и назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с трехгодичным испытательным сроком.
Приговор в законную силу не вступил.
"В отношении неустановленного лица, осуществившего продажу сильнодействующего вещества, уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование которого продолжается", - пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.