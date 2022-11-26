Самарца подозревают в посредничестве во взяточничестве

В Самаре в отношении 33-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, 17 ноября подозреваемый предложил гражданину свою помощь в качестве посредника за выдачу квоты на получение разрешения на временное проживание, без фактической сдачи теоретических экзаменов и прохождения медицинских комиссий, оценив свои услуги в 300 тыс. рублей.

"Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД по Самарской области", - говорится в сообщении следственного комитета.