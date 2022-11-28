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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре одобрили строительство новой высотки в историческом центре

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарцы одобрили строительство нового многоэтажного дома в Ленинском районе. Итоги общественных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах улиц Маяковского, Чкалова, Арцыбушевской, Братьев Коростелевых опубликованы на сайте мэрии 5 ноября.

За многоэтажную (высотную) жилую застройку так называемого "Пушкинского квартала" подали голоса подавляющее количество участников слушаний — 252 из 275. Положительные мнения поступили в основном в письменном виде. Заявителем на застройку участка с кадастровым номером 63:01:0516004:12 выступил ООО "Самарский проект", принадлежащий, по данным ИАС Seldon.Basis, главе ГК "Град" Эдуарду Шматкову. Площадь застройки составит 1,6 тыс. кв. м, площадь квартир — 12,8 тыс. кв. м.

Отличительной особенностью проекта будет наличие дополнительных парковочных мест для соседних домов ЖК "Пушкинский", также построенных компанией "Град", рассказал "Волга Ньюс" председатель региональной общественной организации "Союз архитекторов" Юрий Астахов, являющийся автором эскизного проекта.

Дело в том, что, когда начиналась застройка 126-го ("Пушкинского") квартала, первые дома возводились с пониженным коэффициентом парковочных мест. Теперь пришло время поправить ситуацию. В новом доме предусмотрен двухуровневый паркинг на 220 мест, из которых 70 смогут приобрести автовладельцы из соседних домов.

Всего в новом 10-этажном доме планируется разместить около 150 квартир, поэтому норматив — 1 паркоместо на 1 квартиру — будет выдержан, чего в Самаре удается достичь не всем застройщикам, уточнил архитектор.

Кроме того, строительство среднеэтажного (10 этажей относится по строительным нормам именно к среднеэтажной застройке) дома с квартирами эконом-класса в центральной части города позволит обеспечить доступным жильем покупателей из среднего класса, поскольку 126-й квартал не относится к "элитке", вопреки устоявшимся стереотипам, считает Юрий Астахов.

Положительным моментом является ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда — бывшие собственники старых домов уже расселены застройщиком, а участок расчищен от развалюх и готов к освоению. Компания ждет решения городской комиссии по застройке, после чего начнутся инженерно-геологические изыскания и вынос сетей.

"Сейчас ситуация в строительной отрасли очень тяжелая, и немногих оставшихся на плаву застройщиков можно пересчитать по пальцам, — сетует Юрий Астахов. Так что новая застройка — это очень хорошо. Она отчасти решает больные для города вопросы развития градостроительного потенциала, дефицита парковочных мест и все это в соответствии с рекомендациями Федерального Правительства".

Перед строительной отраслью страны поставлена задача строить примерно 1 кв. м жилья на человека в год. Только при таких условиях удастся уйти от ветхого и аварийного фонда и повысить уровень обеспечения людей жильем. Для Самары необходимо вводить по 1 млн кв. м жилья в год, а "стратегический запас" — готовые под застройку участки или градостроительный резерв — надо иметь в пять раз больше (не менее 5 млн кв м). К сожалению, сейчас в городе таких площадей нет.

Площадки под застройку должны быть не только на периферии, но и в центре города, где предпочитают жить более 70% опрошенных граждан. Здесь лучше работает общественный транспорт, развита инфраструктура и благоустройство. Поэтому эти участки наиболее привлекательны для жилищной застройки.

Еще одна важная проблема, которую необходимо решать — упрощение процедур для застройщиков. Сейчас они крайне сложные, запутанные и непрозрачные. Это не способствует спокойной плановой работе строительных компаний.

"У нас система непрозрачна — кому-то можно, а кому-то — нельзя. Кто-то строит парковочные места с коэффициентом 0,25, а у кого-то коэффициент 1. И застройщик вынужден в три раза больше строить парковочных мест, которые очень плохо продаются, — говорит архитектор. — Особенно это касается жилья эконом-класса, где люди берут ипотеку на покупку квартиры, и вторую — на паркинг просто не осилят".

Активность застройщиков — это вопрос выживания государства. В условиях нестабильности экономики важно сохранять устойчивые точки роста.

"Очень хорошо, что у нас еще есть крупные строительные компании. Мы должны только радоваться, что тот же "Град" заходит на площадку и начинает новый проект, что на строительном рынке сохраняется движение, кипит работа, что мы живы", — заключает Юрий Астахов.

ЖК Пушкинский находится в границах улиц Чкалова, Маяковского, Пушкина и Арцыбушевской.

 Жилой комплекс является частью квартальной застройки и на данном этапе включает в себя два дома с панорамным видом на город, с верхних этажей которых можно любоваться волжскими пейзажами:
— 17-этажный каркасно-монолитный жилой дом № 1 по генплану. I этап — на ул. Арцыбушевской, подвал и 1-й этаж — нежилые помещения.
— 10-этажный кирпичный жилой дом № 4 по генплану. Секция 1. I этап — на ул. Братьев Коростелевых, первый этаж — нежилые помещения.

 Источник: сайт застройщика ООО "Самарский проект"

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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