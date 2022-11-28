С самарского ТСЖ взыскали 211 тыс. руб. в пользу женщины, сломавшей ногу на наледи

Прокуратура Самарского района Самары добилась взыскания с ТСЖ "Воскресенское" 211 тыс. руб. в пользу женщины, получившей перелом ноги из-за плохо очищенной придомовой территории.
Как сообщает прокуратура Самарской области, 15 декабря 2021 г. 52-летняя местная жительница упала на неочищенном от наледи подходе к подъезду дома № 100 по ул. Пионерской. В результате она получила закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением отломков.
После полученных травм пострадавшая не могла работать и была нетрудоспособна до марта 2022 года.
Женщина обратилась в районную прокуратуру, которая по итогам проверки подала иск к ТСЖ о возмещении средств на лечение, неполученной заработной платы в размере 186 тыс. руб. и компенсации морального вреда 25 тыс. рублей.
Исковые требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу пока не вступило.
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