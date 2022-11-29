Семье бойца из Камышлинского района установили новую газовую колонку

Новую водонагревательную колонку установили в квартире одного из мобилизованных жителей региона. Помощь близким бойца СВО оказала администрация Камышлинского района вместе с газовой компанией, решив сделать жизнь его семьи комфортнее.
Когда глава семейства был призван в ряды Вооруженных Сил РФ и отправился защищать интересы страны в зону проведения специальной военной операции, все бытовые вопросы легли на его супругу Радмилу. Женщина с двумя детьми 10 и 6 лет живет в Самаре.
"Повестку приняли мужественно. Без мужа, нашего папы, конечно, сейчас непросто, но мы все понимаем, мужчины должны защищать свою Родину. Наш папа тоже ушел - значит так надо, и мы будем его очень ждать, - рассказывает жена мобилизованного. - За годы семейной жизни я поняла, что практически всю ответственность за меня, за детей нес он. Да, мы стараемся не падать духом, стараемся справляться сами, стараемся поддерживать друг друга".
И когда понадобилась профессиональная мужская помощь с решением бытового вопроса (нужно было заменить газовую водонагревательную колонку) - семью не оставили без поддержки.
"Колонка была старая, ее надо было менять, но муж не успел это сделать", - рассказывает Радмила.
За помощью женщина обратилась в администрацию Камышлинского района, по месту призыва и оформления социального паспорта мобилизованного супруга.
После обработки обращения представители администрации района связались с руководством местной газовой службы, и нашлось решение. Инициативу проявил весь трудовой коллектив газовиков, а это 34 человека. Люди вошли в положение семьи - собрали деньги, приобрели новую колонку, и в кратчайшие сроки бригада приехала и бесплатно заменила в квартире газовое оборудование.
"Низкий поклон дружному коллективу газового хозяйства, его руководству. Это великая помощь! Огромнейшая благодарность от всей нашей семьи администрации Камышлинского района. Мы очень довольны. И это не единичный вклад моих земляков. Еще нам передали пакет, там теплые вещи, продукты длительного хранения, сладкие гостинцы, медикаменты - всего и не перечислить, и все это собрали неравнодушные жители района для моего мужа. Сердечно благодарю", - отмечает Радмила.
Сегодня в регионе оказывают всестороннюю помощь военнослужащим и членам их семей. Этот вопрос находится на постоянном контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Главам муниципальных образований совместно с социальными службами поставлена задача оказывать адресную поддержку таким семьям, включая медицинскую помощь, устройство детей в школу или детский сад, решение коммунально-бытовых вопросов.
Регион первым в стране приступил к созданию системы социальных паспортов каждой семьи защитников Отечества. Сегодня эта работа охватывает все категории военнослужащих. Социальные паспорта позволяют выявлять потребности и проблемы каждой семьи, а ответственным ведомствам помогают их решать.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!