Исследование "Росгосстраха" и Автотеки: 53% россиян готовы купить авто в кредит, но при одном условии

Страховая компания "Росгосстрах" и сервис онлайн-проверки автомобилей Автотека провели совместный опрос среди 3830 россиян, планирующих покупку автомобиля с пробегом в течение года, и выяснили, машину какой марки и возраста присматривают автолюбители, сколько готовы заплатить за нее и какую форму оплаты предпочтут. Большинство респондентов (61%) готовы рассматривать авто возрастом до пяти лет. Потратить на транспортное средство 55% опрашиваемых планирует до 700 тысяч рублей.

Большинство россиян планируют искать авто в интернете на специализированных онлайн-площадках (65%). Треть респондентов планируют купить машину у официальных дилеров, а 32% будут искать через друзей и знакомых. Мужчины готовы чаще искать авто у друзей и знакомых и у неофициальных дилеров, чем женщины (35% и 15% vs 29% и 9% у женщин соответственно).

Россияне рассказали, как планируют собрать необходимую сумму для покупки авто. 55% респондентов хватает личного дохода и накоплений для приобретения машины в будущем. Кроме того, 53% всех респондентов готовы купить авто в кредит при одном условии: если при таком варианте стоимость автомобиля будет дешевле, чем при покупке без кредита. Эксперты Автотеки предполагают, что такой выбор обусловлен готовностью быстрого закрытия кредита и, как следствие, более выгодного вложения в покупку авто. 30% опрошенных планируют брать на покупку авто кредит в любом случае. Интересно, что автомобилисты в возрасте 25-64 лет в большей степени готовы брать кредит, чем молодые люди (18-24) и люди пенсионного возраста (35% vs 14%).

Большинство россиян готовы потратить на авто с пробегом до 700 тысяч рублей (55%). Еще 24% рассматривают машину на сумму от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Оставшийся 21% готовы купить авто дороже 1 миллиона рублей.

61% респондентов готовы рассматривать авто возрастом до пяти лет, из них 31% рассматривает машины до трех лет. В топ-3 марок, которые планируют приобрести россияне, вошли Тойота (28%), КИА (24%) и российские авто (22%).

"Независимо от того, какой канал автолюбитель выбрал для поиска авто с пробегом, проверка истории владения поможет составить достоверную картину о выбранном транспортном средстве. На сегодняшний день сервис Автотека остается самой полной негосударственной базой данных истории поверки авто с пробегом. В сервис поступает информация как от официальных дилерских центров, так и от независимых СТО и госучреждений", — комментирует Андрей Тумкин, руководитель продуктового направления Автотеки.

"Дефицит на авторынке и рост цен на ремонт и машины, в том числе и на автомобили с пробегом, меняют психологию россиян. Сегодня люди чаще думают не только о том, как найти хорошую машину, но и о том, как защитить свои вложения в нее — то есть, застраховать и иметь возможность в случае серьезной аварии восстановить автомобиль без финансовых затрат, а после угона — купить другой, — говорит заместитель директора департамента андеррайтинга автострахования ПАО СК "Росгосстрах" Алексей Касьянов. — Если раньше повышенный интерес к каско был присущ владельцам новых авто (в том числе и по требованию банков при покупке в кредит), то сегодня формируется спрос и на надежные продукты страхования машин с пробегом. Под их потребности и финансовые возможности, думаю, и будут трансформироваться линейки продуктов добровольного автострахования в направлении баланса соотношения цена-наполнение".