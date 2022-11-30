В Самаре бывший следователь ОВД признан виновным в подлоге и фальсификации доказательств

В Самаре вынесен приговор бывшему следователю ОВД, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (подлог), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в 2020 г. обвиняемый внес заведомо ложные сведения в процессуальные документы по уголовному делу, возбужденному в отношении женщины, обвиняемой в совершении особо тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно, с испытательным сроком в три года.