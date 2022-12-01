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Происшествия

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием теплохода в Самаре

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности в связи с возгоранием теплохода "ОМ" в в Куйбышевском районе Самара, об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Напомним, что 1 декабря 8:46 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что при проведении демонтажных работ на территории по ул. Белорусская, 132 произошло возгорание  находящегося на берегу, списанного теплохода "ОМ".

На его тушение были направлены 90 человек и 27 единиц техники.

В 10:38 пожар был ликвидирован на площади 200 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

В Приволжской транспортной прокуратуре добавили, что составляющие элементы теплохода имеют повреждения.

*Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", — пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре.

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