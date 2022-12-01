Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возгоранием теплохода в Самаре

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности в связи с возгоранием теплохода "ОМ" в в Куйбышевском районе Самара, об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Напомним, что 1 декабря 8:46 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что при проведении демонтажных работ на территории по ул. Белорусская, 132 произошло возгорание находящегося на берегу, списанного теплохода "ОМ".
На его тушение были направлены 90 человек и 27 единиц техники.
В 10:38 пожар был ликвидирован на площади 200 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
В Приволжской транспортной прокуратуре добавили, что составляющие элементы теплохода имеют повреждения.
*Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", — пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Последние комментарии
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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
Может стоило написать всё же живой её нашли или как???
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?