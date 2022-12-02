В Самарской области в диалоге с бизнес-сообществом разрабатываются новые инструменты поддержки

В четверг, 1 декабря, в Самарской области начал работу итоговый предпринимательский форум "Мой бизнес 63. Время новых решений". Он пройдет в формате Недели предпринимательства, в разных городах региона. Традиционное мероприятие, организованное областным минэкономразвития, уже собрало более 1000 участников.
В Самарской области уделяется особое внимание созданию благоприятной предпринимательской среды, условий для стабильной работы предприятий малого и среднего бизнеса. Эти ключевые направления в работе областного правительства обозначил губернатор Дмитрий Азаров.
В стартовый день форума на площадке Ледового дворца спорта состоялся региональный этап национальной премии "Бизнес-Успех": презентация финалистов и награждение победителей в восьми номинациях, среди которых "Лучший женский проект", "Лучший производственный проект", "Премия для самозанятых" и др. Победители представят регион на федеральном этапе в Москве.
На форуме, организованном в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", предприниматели также смогли посетить семинар Александра Левитаса — известного маркетолога, бизнес-тренера и консультанта.
Центральным событием первого дня форума стала пленарная сессия "Взаимодействие бизнеса, власти и общества. Как накапливать опыт, чтобы помогать друг другу преодолевать трудности", с участием министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова. Он поделился актуальными показателями развития сферы малого и среднего предпринимательства и основных инструментах, которые помогают бизнесу стабильно работать и двигаться вперед в нынешних экономических условиях. Так, в 2022 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства региона увеличилась на 8,1% и составляет 640 тысяч человек. Особой популярностью пользуется налоговый режим для самозанятых. В этом году число плательщиков налога на профессиональный доход возросло на 57,6%, до 148 тысяч человек.
"В 2022 году одной из сложностей для бизнеса стала доступность финансовых ресурсов. И, в первую очередь, принимались меры, направленные на решение этой проблемы. Новые программы льготного кредитования вводились на пиках процентной ставки как оперативная антикризисная мера для нивелирования резкого роста ключевой ставки Центробанка, — рассказал Дмитрий Богданов. — Предприниматели Самарской области активно используют федеральные инструменты для развития своего дела, реализации новых проектов. В этом году по всем действующим федеральным программам льготного кредитования предприятия нашего региона получили почти 69 миллиардов рублей".
Оказывалась поддержка и предприятиям, которые в текущих условиях были вынуждены искать новых поставщиков и оптимизировать логистические цепочки. "В Самарской области работает Центр импортозамещения, в который уже обратились 72 компании региона. Специалистам организации удалось заместить этим предприятиям уже более 2,7 тысяч товарных позиций", — пояснил Дмитрий Богданов.
Как подчеркнул первый вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ" Азат Газизов, предпринимателям важно видеть чужой позитивный пример, вдохновляться. "Сегодня многие предприниматели презентовали свою продукцию, находили новых партнеров и заказчиков. И даже если они не получили премию "Бизнес-Успех", они выиграли в контрактах. Форум, организованный пвдравительством Самарской области, показывает системный подход к работе с бизнесом. Это продемонстрировал и министр экономического развития Дмитрий Юрьевич Богданов — его презентация была о конкретных мерах, с предложениями для бизнеса принять участие в развитии новых инструментов поддержки", — отметил Азат Газизов.
К участию в форуме в режиме видеоконференции подключился директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Александр Вдовин. Он рассказал о работе, которую проводит государство в сфере снижения административных барьеров для бизнеса.
сы"В начале года нам приходилось оперативно принимать большие пакеты решений. Ключевыми мерами я бы назвал мораторий на проверки, который был в этом году введен, и автоматическое продление лицензий. В соответствии с поручением Президента, на следующий год фактически продляется мораторий, сохраняются только проверки объектов чрезвычайно высокого и высокого рисков", — перечислил Александр Вдовин.
В Самарской области число проверок предприятий малого и среднего бизнеса сократилось в 6 раз.
В ходе пленарной сессии предприниматели Самарской области поделились с участниками и гостями форума своими историями успеха — становления и развития бизнеса с господдержкой: финансовыми программами регионального Гарантийного фонда, услугами Центра поддержки экспорта и возможностями статуса резидента технопарка "Жигулёвская долина".
"Мы являемся специалистами в области безопасности, занимаемся установкой системы "Глонасс", снижаем число угонов автомобилей, а также реализуем проект по контролю восхождения на Эльбрус. Сегодня мы представлены в 36 городах России. Наша компания является резидентом "Жигулевской долины" и на начальном этапе технопарк предоставлял нашей команде оборудование, компьютеры. Сейчас готовимся получить статус резидента "Сколково", — рассказал директор ООО "ВПК Поток" Сергей Сычугов.
"Для начинающего бизнеса важна доступность финансирования, ведь в банках, особенно в нынешних реалиях, взять займ очень сложно. Благодаря программе Гарантийного фонда мы получили льготные средства, на которые приобрели аттракцион виртуальной реальности и в ближайшее время открываем VR-парк в торговом центре "Мега-Сити", — рассказала руководитель ООО "ВР-Поволжье" Кристина Щербакова.
Основная программа предпринимательского форума продолжится на площадке регионального центра "Мой бизнес" и в центрах других городов.
С подробной программой можно познакомиться на forum.mybiz63.ru.
"При формировании региональной линейки мер поддержки бизнеса мы, в первую очередь, оцениваем актуальность того или иного инструмента, учитываем мнения и пожелания самих предпринимателей. Это помогает нам инициировать предложения об утверждении антикризисных мер на уровне государства, внедрять региональные инструменты поддержки и подключаться к решению конкретных проблемных ситуаций. Мы готовы всесторонне поддерживать самарских предпринимателей, в том числе их инициативы, направленные на освоение новых направлений работы и импортозамещение, создание рабочих мест, развитие региона и страны в целом", - заключил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.