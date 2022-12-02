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Суды Происшествия

В Самаре ужесточили наказание отцу сотрудника прокуратуры за убийство

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд пересмотрел приговор отцу помощника прокурора Красноярского района Тлеку Берсагурову по делу об убийстве. 

Напомним, по версии следствия, 13 июня 2019 г. после работы учредитель ООО "Вега-Транс" Айрат Имангулов выпивал с гендиректором компании Тлеком Берсагуровым. Предполагается, что произошла ссора, Тлек убил Айрата и сбежал.

"Брат Тлека говорит, что, войдя в кандейку, увидел Айрата уже лежащим. На следующий день вызвали всех на допрос на Запорожскую. Тлек отпирался, говорил, что ушел домой и ничего не видел. Вечером признал. И явку с повинной ему сделали", — рассказывал журналистам отец убитого.

Родные погибшего возмущались, что следствие в отношении отца прокурорского работника затягивалось. Близкие считали, что статью об убийстве безосновательно переквалифицировали на статью 108 УК РФ ("Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны"), а по ней наказание меньше. Кроме того, подозреваемый в причинении смерти человеку находился во время расследования не под стражей, а под подпиской о невыезде.

В СМИ поднялась шумиха и после этого статью обвинения переквалифицировали на "Убийство". Присяжные единогласно признали отца сотрудника прокуратуры виновным. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, осужденный должен был выплатить 400 тыс. руб. вдове и по 300 тыс. — отцу и двум детям убитого.

Приговор обжаловали все стороны. Напомним, адвокат подсудимого Берсагурова Андрей Карномазов настаивал на том, что имела место самооборона. Но после рассмотрения апелляции областной суд несколько ужесточил приговор.

"Срок лишения свободы оставили тот же, но осужденный должен выплатить в качестве компенсации по 800 тысяч каждому из четверых близких родственников убитого", — рассказал "Волга Ньюс" адвокат потерпевших Алексей Клюев.

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