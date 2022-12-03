В пятницу, 2 декабря, в Похвистневском районе водитель Нивы сбил двух пожилых людей - 73-летнего мужчину и женщину 68 лет, которые шли по обочине.

ДТП произошло примерно в 19:45. 59-летний водитель, управляя автомобилем "Lada 212140", на скорости не успел затормозить и в результате допустил наезд на пешеходов.

Пожилые люди двигались по правому краю проезжей части по ходу движения без световозвращающих элементов на одежде.

С места ДТП пешеходы были госпитализированы в медицинское учреждение.