В пятницу, 2 декабря, в Похвистневском районе водитель Нивы сбил двух пожилых людей - 73-летнего мужчину и женщину 68 лет, которые шли по обочине.
ДТП произошло примерно в 19:45. 59-летний водитель, управляя автомобилем "Lada 212140", на скорости не успел затормозить и в результате допустил наезд на пешеходов.
Пожилые люди двигались по правому краю проезжей части по ходу движения без световозвращающих элементов на одежде.
С места ДТП пешеходы были госпитализированы в медицинское учреждение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...