Следственный комитет возбудил уголовное дело против убийцы, притворяившегося соцработником

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя.

Как сообщает ведомство, мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, 28 ноября 2008 года подозреваемый под видом социального работника проник в квартиру, где проживала ранее ему незнакомая женщина.

Имея умысел на разбойное нападение, злоумышленник причинил потерпевшей телесные повреждения несовместимые с жизнью, после чего похитил ее денежные средства в размере 50 тысяч рублей и скрылся с места совершения преступления.