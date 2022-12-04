Следственный комитет возбудил уголовное дело против убийцы, притворяившегося соцработником

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя.
Как сообщает ведомство, мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).
По версии следствия, 28 ноября 2008 года подозреваемый под видом социального работника проник в квартиру, где проживала ранее ему незнакомая женщина.
Имея умысел на разбойное нападение, злоумышленник причинил потерпевшей телесные повреждения несовместимые с жизнью, после чего похитил ее денежные средства в размере 50 тысяч рублей и скрылся с места совершения преступления.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.