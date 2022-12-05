Мэрия Самары отказала в строительстве высотки в исторической части города

Администрация Самары опубликовала постановление об отказе в предоставлении разрешения на застройку земельного участка площадью 380 кв.метров на ул. Водников, 87 в Самарском районе.

"Отказать Коваленко И.В. в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 380 кв.м под многоэтажную жилую застройку с максимальным процентом застройки в границах земельного участка — 69%", — отмечается в тексте постановления.

Основанием послужили отрицательные голоса членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки. Причина отказа — расположение земельного участка в границах

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения: "Особняк Неронова, 1840 г.", "Особняк Сурошникова, 1907 г., арх. Щербачев А.А.", "Особняк Путилова, 1853 г., арх. Мейснер А.И.", в пределах которой площадь застройки земельного участка допускается до 40%.