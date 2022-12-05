Алексей Шаповалов пытается вывести земли из природного памятника "Древостой дуба"

Девелопер Алексей Шаповалов пытается получить полный контроль над участками в охранной зоне природного лесопарка — памятника природы "Древостой дуба", пишет "Самарское обозрение".

Парк выделили в особо охраняемую природную территорию еще в сентябре 1967 года.

В 2017 г. распоряжением губернатора Самарской области для памятника установили охранную зону площадью 62,47 га.

12 августа 2022 г. Шаповалов, а также принадлежащие ему ООО "Диалог" и ООО "Новация" обратились в облсуд с исковым заявлением к губернатору Самарской области. На сайте суда подробности дела не приводятся, указано лишь, что процесс касается оспаривания нормативного правового акта органов государственной власти. По данным "СПАРК-Интерфакса", "Диалог" и "Новация" специализируются на покупке и продаже собственного недвижимого имущества.

Следующее судебное заседание назначено на 6 декабря 2022 года.

Как уточнили "СО" в минлесхозе, истцы требуют признать недействующим положения об охранной зоне памятника природы регионального значения "Древостой дуба" в части включения в эту зону земель. Алексей Шаповалов и Ко просят уменьшить общую площадь охраняемой территории с 62,47 га до 50,37 га путем исключения из нее двух земельных участков.

Первый из них, площадью 6,42 га, принадлежит "Новации". Разрешенное использование этой земли — индивидуальные жилые дома с приусадебными и приквартирными земельными участками. Кадастровая стоимость надела — 44,57 млн рублей. Площадь второго участка — 5,66 га. Собственником является ООО "Диалог". Разрешенное использование — занимаемый зданиями и прилегающей территорией. Кадастровая стоимость — 192,6 млн рублей.

Обе площадки находятся на Барбошиной поляне на улице Сквозной. На спутниковой карте видно, что они граничат с территорией природного памятника "Древостой дуба" и являются его логичным продолжением.

Очевидно, что выведя площадки "Новации" и "Диалога" из охранной зоны, Алексей Шаповалов получит возможность расширить территорию своего поместья, капитально оградить эти участки и освоить. При этом оба земельных участка непосредственно граничат с собственно природным памятником "Древостой дуба". Длина границы составляет около 700 метров, притом что весь периметр "Древостоя" — 3,5 км. Освоение этих площадок полностью лишает особую природную территорию в этом месте охранной зоны и может напрямую сказаться и на самом памятнике.

В министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования считают, что права владельцев участков не нарушены, а значит, и оснований для оспаривания распоряжения губернатора нет. "В границы охранной зоны памятника природы регионального значения "Древостой дуба" вошли земельные участки ООО "Диалог" и ООО "Новация". Земельный участок Алексея Шаповалова не входит в границы охранной зоны памятника. Установление границ и режима особой охраны памятника природы не зависит от наличия в его границах хозяйствующих субъектов", — комментирует министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования области Алексей Веселов.