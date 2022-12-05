54 пьяных водителя задержали в Самарской области за три дня

За три дня, со 2 по 4 декабря, сотрудники ГИБДД задержали в Самарской области 54 пьяных водителя, сообщает региональное ГУ МВД.

Всего правоохранители выявили 2200 нарушений, в том числе остановили пятерых автомобилистов без водительских прав.

Кроме того, 58 человек неправильно перевозили детей, 296 автомобилистов решили не использовать ремни безопасности, 111 водителей нарушили правила тонировки.

Также 95 автомобилистов не уступили дорогу пешеходам на переходах. Сами же пешеходы нарушили ПДД 155 раз.