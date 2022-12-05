54 пьяных водителя задержали в Самарской области за три дня

За три дня, со 2 по 4 декабря, сотрудники ГИБДД задержали в Самарской области 54 пьяных водителя, сообщает региональное ГУ МВД.
Всего правоохранители выявили 2200 нарушений, в том числе остановили пятерых автомобилистов без водительских прав.
Кроме того, 58 человек неправильно перевозили детей, 296 автомобилистов решили не использовать ремни безопасности, 111 водителей нарушили правила тонировки.
Также 95 автомобилистов не уступили дорогу пешеходам на переходах. Сами же пешеходы нарушили ПДД 155 раз.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
Может стоило написать всё же живой её нашли или как???
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?