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Суды Происшествия

Суд отменил приговор за поджоги владелице базы "Хуторок Озерный"

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд направил на новое рассмотрение уголовное дело 42-летней предпринимательницы Ольги Кулаксыз. Ее обвиняли в трех поджогах дачных строений СНТ "Красное поле". Ранее суд Ставропольского района назначил ей три года лишения свободы условно.

Напомним, предполагалось, что владелица сдаваемых в аренду домов вела войну с активистами-дачниками, которые "мешали" ее предпринимательской деятельности. Бизнес заключается в сдаче в аренду отдыхающим домиков на берегу Ташлинского пруда. Несколько членов дачного кооператива в свою очередь сетовали на громкую музыку и пьяные крики отдыхающих в арендованных домиках.

В итоге в СНТ произошли несколько пожаров. Следствие предполагало, что их мог устроить по найму Егор Федин. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба"). Федин умер, а вот владелицу турбазы отправили под суд.

Впрочем, сама Кулаксыз вину в "заказе" поджогов не признавала. Как пояснил ее адвокат Дмитрий Павлов, женщина намерена добиваться оправдательного приговора.

"Суд апелляционной инстанции согласился с нами в том, что при вынесении приговора допущены существенные нарушения. В частности, мы говорили о нарушении тайны совещательной комнаты. Кроме того, не отражены доводы защиты, свидетельствующие о невиновности. А именно — в материалах дела указывалось, якобы заказчица перевела исполнителю 50 тыс. руб. в качестве оплаты за поджог. Но на самом деле мужчина выполнял строительные и лакокрасочные работы. Кроме того, судом проигнорированы письменные доказательства того, что якобы потерпевшие вымогали у нее деньги в сумме 20 млн рублей за спокойствие", — говорит адвокат АБ Fortis Дмитрий Павлов.

Сейчас уголовное дело направили на рассмотрение в суд Ставропольского района Самарской области в ином составе.

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Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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