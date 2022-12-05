Суд отменил приговор за поджоги владелице базы "Хуторок Озерный"

Самарский областной суд направил на новое рассмотрение уголовное дело 42-летней предпринимательницы Ольги Кулаксыз. Ее обвиняли в трех поджогах дачных строений СНТ "Красное поле". Ранее суд Ставропольского района назначил ей три года лишения свободы условно.
Напомним, предполагалось, что владелица сдаваемых в аренду домов вела войну с активистами-дачниками, которые "мешали" ее предпринимательской деятельности. Бизнес заключается в сдаче в аренду отдыхающим домиков на берегу Ташлинского пруда. Несколько членов дачного кооператива в свою очередь сетовали на громкую музыку и пьяные крики отдыхающих в арендованных домиках.
В итоге в СНТ произошли несколько пожаров. Следствие предполагало, что их мог устроить по найму Егор Федин. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба"). Федин умер, а вот владелицу турбазы отправили под суд.
Впрочем, сама Кулаксыз вину в "заказе" поджогов не признавала. Как пояснил ее адвокат Дмитрий Павлов, женщина намерена добиваться оправдательного приговора.
"Суд апелляционной инстанции согласился с нами в том, что при вынесении приговора допущены существенные нарушения. В частности, мы говорили о нарушении тайны совещательной комнаты. Кроме того, не отражены доводы защиты, свидетельствующие о невиновности. А именно — в материалах дела указывалось, якобы заказчица перевела исполнителю 50 тыс. руб. в качестве оплаты за поджог. Но на самом деле мужчина выполнял строительные и лакокрасочные работы. Кроме того, судом проигнорированы письменные доказательства того, что якобы потерпевшие вымогали у нее деньги в сумме 20 млн рублей за спокойствие", — говорит адвокат АБ Fortis Дмитрий Павлов.
Сейчас уголовное дело направили на рассмотрение в суд Ставропольского района Самарской области в ином составе.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.