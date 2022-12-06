В понедельник, 5 декабря, в Самаре в честь дня воинской славы России состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в мероприятии в память Дня начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой принял участие первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Память воинов-защитников Москвы также почтили главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, заместитель председателя правительства — руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Александр Винников, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, представители командования 2-й гвардейской общевойсковой армии, руководящий состав силовых структур региона, представители Думы городского округа Самара, общественных организаций, ветераны и военнослужащие.

По приглашению губернатора участие в торжественной церемонии приняли военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации.

Своими эмоциями поделился мобилизованный житель губернии Андрей Антипов: "Наши предки защищали нашу Родину, и теперь эта честь предстоит нам. И очень важно, что сегодня, в день воинской славы России, мы находимся здесь".

"Чувствую гордость за происходящее, за то, что многие идут добровольцами. Я сам пошел добровольцем. Либо мы предотвратим войну, либо они придут к нам", — считает военнослужащий Юрий Бурнаев.

В этом году исполняется 81 год со дня начала контрнаступления Красной Армии на войска немецко-фашистских захватчиков во время битвы под Москвой в 1941 году. Битва за Москву — один из переломных моментов во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Красная армия, перейдя в контрнаступление по всему фронту под Москвой, провела ряд успешных фронтовых наступательных операций и отбросила немцев на сотни километров от города. Через три дня после начала наступления Красной армии под Москвой Гитлер был вынужден подписать директиву № 39 о переходе немецких войск к обороне на всем советско-германском фронте.

Разгром фашистов у стен Москвы имел огромное военное, политическое, моральное значение. Миф о непобедимости гитлеровской армии был окончательно развеян, битва за столицу стала первым стратегическим поражением Германии в Великой Отечественной войне. День 5 декабря, когда началось контрнаступление Красной Армии на войска немецко-фашистских захватчиков, стал памятным днем воинской славы в нашей стране.