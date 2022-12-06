В понедельник, 5 декабря, в Самаре в честь дня воинской славы России состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы.
По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в мероприятии в память Дня начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой принял участие первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Память воинов-защитников Москвы также почтили главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, заместитель председателя правительства — руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Александр Винников, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, представители командования 2-й гвардейской общевойсковой армии, руководящий состав силовых структур региона, представители Думы городского округа Самара, общественных организаций, ветераны и военнослужащие.
По приглашению губернатора участие в торжественной церемонии приняли военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации.
Своими эмоциями поделился мобилизованный житель губернии Андрей Антипов: "Наши предки защищали нашу Родину, и теперь эта честь предстоит нам. И очень важно, что сегодня, в день воинской славы России, мы находимся здесь".
"Чувствую гордость за происходящее, за то, что многие идут добровольцами. Я сам пошел добровольцем. Либо мы предотвратим войну, либо они придут к нам", — считает военнослужащий Юрий Бурнаев.
В этом году исполняется 81 год со дня начала контрнаступления Красной Армии на войска немецко-фашистских захватчиков во время битвы под Москвой в 1941 году. Битва за Москву — один из переломных моментов во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Красная армия, перейдя в контрнаступление по всему фронту под Москвой, провела ряд успешных фронтовых наступательных операций и отбросила немцев на сотни километров от города. Через три дня после начала наступления Красной армии под Москвой Гитлер был вынужден подписать директиву № 39 о переходе немецких войск к обороне на всем советско-германском фронте.
Разгром фашистов у стен Москвы имел огромное военное, политическое, моральное значение. Миф о непобедимости гитлеровской армии был окончательно развеян, битва за столицу стала первым стратегическим поражением Германии в Великой Отечественной войне. День 5 декабря, когда началось контрнаступление Красной Армии на войска немецко-фашистских захватчиков, стал памятным днем воинской славы в нашей стране.
Последние комментарии
Посмотрим.
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта