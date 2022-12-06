Задержанный в Самаре наркокурьер из Чебоксар получил восемь лет колонии

В Самаре суд вынес приговор 42-летнему жителю Чебоксар, которого обвиняли в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В сентябре 2021 г. мужчина откликнулся на предложение в интернете и согласился получать оптовые партии наркотиков, которые затем должен был развозить по стране для сбыта.

Так, с сентября по ноябрь 2021 г. он делал закладки с N-метилэфедроном в разных регионах, в том числе и в Самарской области, и получил за это около миллиона рублей. В середине ноября 2021 г. мужчину задержали в 63 регионе с 3,5 кг запрещенного вещества.

Суд приговорил "курьера" к восьми годам колонии строгого режима.