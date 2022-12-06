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Суды Происшествия

Самарец сжег четыре иномарки из ревности и получил два года колонии

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вынесли приговор мужчине, ранее судимому за грабежи, разбои и нанесение тяжких травм, повлекших смерть. На этот раз его признали виновным в поджоге нескольких машин. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июня 2021 г. на парковке у дома на пр. Кирова загорелся Volkswagen Touareg. Пламя также повредило стоявший рядом ВАЗ-21093. Позже аналогичный пожар произошел на ул. Молодежной. Там сгорел Volkswagen Tiguan, а за ним — Kia Spectra. Как выяснилось, что в обоих случаях автомобили подожгли.

На записях камер видеонаблюдения полицейские заметили мужчину, находившегося на обоих местах происшествий. Одна из потерпевших узнала в нем своего знакомого.

В 2018 г. мужчина освободился из мест лишения свободы и познакомился с 49-летней женщиной в интернете. После нескольких месяцев общения он проследил за возлюбленной и узнал, что у него есть соперник, который передвигается на Volkswagen Touareg. Из ревности он решил сжечь машину, той же ночью нашел во дворах похожий автомобиль и поджег.

Утром поджигатель узнал из новостей, что ошибся и уничтожил иномарку другого человека. Но на этом он не остановился и решил сжечь иномарку подруги.

В суде самарец признал вину и пообещал возместить ущерб. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Гид потребителя

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

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П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

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В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

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Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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