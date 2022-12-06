Самарец сжег четыре иномарки из ревности и получил два года колонии

В Самаре вынесли приговор мужчине, ранее судимому за грабежи, разбои и нанесение тяжких травм, повлекших смерть. На этот раз его признали виновным в поджоге нескольких машин. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июня 2021 г. на парковке у дома на пр. Кирова загорелся Volkswagen Touareg. Пламя также повредило стоявший рядом ВАЗ-21093. Позже аналогичный пожар произошел на ул. Молодежной. Там сгорел Volkswagen Tiguan, а за ним — Kia Spectra. Как выяснилось, что в обоих случаях автомобили подожгли.

На записях камер видеонаблюдения полицейские заметили мужчину, находившегося на обоих местах происшествий. Одна из потерпевших узнала в нем своего знакомого.

В 2018 г. мужчина освободился из мест лишения свободы и познакомился с 49-летней женщиной в интернете. После нескольких месяцев общения он проследил за возлюбленной и узнал, что у него есть соперник, который передвигается на Volkswagen Touareg. Из ревности он решил сжечь машину, той же ночью нашел во дворах похожий автомобиль и поджег.

Утром поджигатель узнал из новостей, что ошибся и уничтожил иномарку другого человека. Но на этом он не остановился и решил сжечь иномарку подруги.

В суде самарец признал вину и пообещал возместить ущерб. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.