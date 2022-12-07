Сотрудники "Т Плюс" отмечены наградами общественного признания "Наши люди-2022"

Пятеро сотрудников ТЭЦ ВАЗа (филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс") стали финалистами ежегодной акции общественного признания "Наши люди" городского округа Тольятти. Традиционно в рамках мероприятия слова благодарности принимают тольяттинцы, которые внесли большой личный вклад в развитие родного города.
В номинации "Женщина-мать" диплома и памятных подарков была удостоена электромонтер главного щита управления ТЭЦ ВАЗа Екатерина Бакисова, воспитывающая троих сыновей. Екатерина Сергеевна работает на предприятии с 2003 года, является победителем одного из конкурсов профессионального мастерства.
В номинации "Специалист отрасли" были отмечены старший мастер по ремонту Роман Гусев, слесарь по ремонту Сергей Гурьянычев, машинист-обходчик Алёна Крайнова и старший электромонтер Игорь Абдуленко. Награды финалистам лично вручал глава г. о. Тольятти Николай Ренц.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа