16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области отремонтируют 20 км дороги в Кинель-Черкасском районе Мэрия Самары увеличила сумму на содержание и ремонт зеленых насаждений на 2023 год На содержание дорог в Кировском районе Самары выделили 224 млн рублей В 2023 г. в Самаре отремонтируют фонтан в сквере на площади Памяти В Новокуйбышевске на площади им. Ленина спилили все ели

ЖКХ и благоустройство Общество

Сотрудники "Т Плюс" отмечены наградами общественного признания "Наши люди-2022"

ТОЛЬЯТТИ. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Пятеро сотрудников ТЭЦ ВАЗа (филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс") стали финалистами ежегодной акции общественного признания "Наши люди" городского округа Тольятти. Традиционно в рамках мероприятия слова благодарности принимают тольяттинцы, которые внесли большой личный вклад в развитие родного города.

В номинации "Женщина-мать" диплома и памятных подарков была удостоена электромонтер главного щита управления ТЭЦ ВАЗа Екатерина Бакисова, воспитывающая троих сыновей. Екатерина Сергеевна работает на предприятии с 2003 года, является победителем одного из конкурсов профессионального мастерства.

В номинации "Специалист отрасли" были отмечены старший мастер по ремонту Роман Гусев, слесарь по ремонту Сергей Гурьянычев, машинист-обходчик Алёна Крайнова и старший электромонтер Игорь Абдуленко. Награды финалистам лично вручал глава г. о. Тольятти Николай Ренц.

Гид потребителя

Последние комментарии

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1