Сотрудники "Т Плюс" отмечены наградами общественного признания "Наши люди-2022"

Пятеро сотрудников ТЭЦ ВАЗа (филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс") стали финалистами ежегодной акции общественного признания "Наши люди" городского округа Тольятти. Традиционно в рамках мероприятия слова благодарности принимают тольяттинцы, которые внесли большой личный вклад в развитие родного города.

В номинации "Женщина-мать" диплома и памятных подарков была удостоена электромонтер главного щита управления ТЭЦ ВАЗа Екатерина Бакисова, воспитывающая троих сыновей. Екатерина Сергеевна работает на предприятии с 2003 года, является победителем одного из конкурсов профессионального мастерства.

В номинации "Специалист отрасли" были отмечены старший мастер по ремонту Роман Гусев, слесарь по ремонту Сергей Гурьянычев, машинист-обходчик Алёна Крайнова и старший электромонтер Игорь Абдуленко. Награды финалистам лично вручал глава г. о. Тольятти Николай Ренц.