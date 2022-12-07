Перед зданием Фабрики-кухни появится арт-объект Николая Полисского

20 декабря перед Фабрикой-кухней состоится презентация арт-объекта Николая Полисского, передает пресс-служба филиала Третьяковки в Самаре.

"Филиал Третьяковки в Самаре и Альфа-Банк запускают новую традицию — ежегодно перед зданием Фабрики-кухни будут устанавливать арт-объекты современных российских художников", — отмечается в сообщении.

Автор первого арт-объекта, Николай Полисский, яркий представитель русского ленд–арта — искусства вне выставочных стен, ведущего диалог с окружающим пейзажем. Его работы отличаются грандиозным масштабом и гармонией с природой. За последние 13 лет они появлялись в Москве, Перми, Петербурге, Люксембурге, Париже, Майами, Барселоне и были представлены в крупнейших музеях мира.

Его творческая вотчина, деревня Никола-Ленивец, превратилась в летний форпост современного искусства.

Художник уже работает над арт-объектом — "Супрематическим кубом". Куб в новом проекте Николая Полисского символизирует цветовой пиксель. Арт-объект создается из древесины, которая была специально доставлена из леса Никола-Ленивца.

Куб размером 7×7х7 метров создается в соответствии с принципами экологичности из природных материалов, включая засохшие или сломленные стихией деревья.

В рамках новогоднего проекта филиал галереи и Альфа-Банк организуют просветительскую программу, которая пройдет в январские праздники. Гостей Третьяковки в Самаре ждут лекции на тему искусства в городской среде.