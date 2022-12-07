Экс-глава самарского филиала НИИ радио обжалует приговор за "мертвые души"

Бывший директор самарского филиала научно-исследовательского института радио Дмитрий Лучин и его экс-подчиненная Ольга Рогова попытаются обжаловать приговор суда. Вердикт за хищение денег они выслушали в октябре 2022 года.

Напомним, Лучина и Рогову уличили в устройстве на работу "мертвых душ". На хищения в институте изначально жаловались сотрудники.

"Была получена информация, что зарплаты фиктивных работников могли намного превышать зарплаты реально трудящихся людей. Кроме того, был отмечен карьерный рост ряда фиктивных работников, когда действующие сотрудники организации, занимающиеся более сложной работой, трудятся на менее престижных должностях более пяти лет", - сообщали в правоохранительных органах.

Предполагалось, что премии также начисляли в первую очередь "мертвым душам", а индексация зарплат не проводилась. Некоторые сотрудники рассказывали, что даже заявки на текущие нужды (вроде канцтоваров и воды) одобряли только "избранным".

ФГУП НИИР специализируется на оказании услуг по развитию радиоэлектронного комплекса в рамках гособоронзаказа и международного военно-технического сотрудничества. Предприятие находится в ведении Федерального агентства связи РФ. После предварительного разбирательства сотрудники Следственного комитета возбудили уголовные дела о присвоении денег и подлоге. Общая сумма похищенных денег, по версии следствия, составила около 8 млн рублей.

Судья Елена Куприянова приговорила Лучина к трем годам лишения свободы условно, Рогову - к двум годам лишения свободы условно. Впрочем, Лучин, который возместил ущерб во время судебного процесса, не согласился с квалификацией своих деяний. Он обжалует приговор в апелляционной инстанции. Самарский областной суд должен разобраться в материалах 12 декабря.