Экс-глава самарского филиала НИИ радио обжалует приговор за "мертвые души"

Бывший директор самарского филиала научно-исследовательского института радио Дмитрий Лучин и его экс-подчиненная Ольга Рогова попытаются обжаловать приговор суда. Вердикт за хищение денег они выслушали в октябре 2022 года.
Напомним, Лучина и Рогову уличили в устройстве на работу "мертвых душ". На хищения в институте изначально жаловались сотрудники.
"Была получена информация, что зарплаты фиктивных работников могли намного превышать зарплаты реально трудящихся людей. Кроме того, был отмечен карьерный рост ряда фиктивных работников, когда действующие сотрудники организации, занимающиеся более сложной работой, трудятся на менее престижных должностях более пяти лет", - сообщали в правоохранительных органах.
Предполагалось, что премии также начисляли в первую очередь "мертвым душам", а индексация зарплат не проводилась. Некоторые сотрудники рассказывали, что даже заявки на текущие нужды (вроде канцтоваров и воды) одобряли только "избранным".
ФГУП НИИР специализируется на оказании услуг по развитию радиоэлектронного комплекса в рамках гособоронзаказа и международного военно-технического сотрудничества. Предприятие находится в ведении Федерального агентства связи РФ. После предварительного разбирательства сотрудники Следственного комитета возбудили уголовные дела о присвоении денег и подлоге. Общая сумма похищенных денег, по версии следствия, составила около 8 млн рублей.
Судья Елена Куприянова приговорила Лучина к трем годам лишения свободы условно, Рогову - к двум годам лишения свободы условно. Впрочем, Лучин, который возместил ущерб во время судебного процесса, не согласился с квалификацией своих деяний. Он обжалует приговор в апелляционной инстанции. Самарский областной суд должен разобраться в материалах 12 декабря.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.