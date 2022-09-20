Экс-главе Института радио Дмитрию Лучину грозит срок за растрату 8 млн рублей

Перед судом Ленинского района Самары предстал теперь уже бывший глава самарского филиала научно-исследовательского института радио Дмитрий Лучин. Уголовное дело в отношении него возбудили по материалам УФСБ по Самарской области и Минсвязи. Известно, что изначально на хищения жаловались сотрудники.

"Была получена информация, что зарплаты фиктивных работников могли намного превышать зарплаты реально трудящихся людей. Кроме того, был отмечен карьерный рост ряда фиктивных работников, когда действующие сотрудники организации, занимающиеся более сложной работой, трудятся на менее престижных должностях более пяти лет", - сообщали в правоохранительных органах.

Предполагалось, что премии также начислялись в первую очередь "мертвым душам", а индексация зарплат не проводилась. Некоторые сотрудники рассказывали, что даже заявки на текущие нужды (вроде канцтоваров и воды) одобряли только "избранным".

ФГУП НИИР специализируется на оказании услуг по развитию радиоэлектронного комплекса в рамках гособоронзаказа и международного военно-технического сотрудничества. Предприятие находится в ведении Федерального агентства связи РФ.

После предварительного разбирательства сотрудники Следственного комитета возбудили уголовные дела о присвоении денег и подлоге. Как сообщили в суде Ленинского района Самары, Лучину в итоге предъявили обвинение в четырех случаях присвоения и четырех эпизодах подлога. Два обвинения также предъявили экс-начальнику отдела кадров института Ольге Роговой.

Общая сумма похищенных денег, по версии следствия, составляет около 8 млн рублей. Лучину и Роговой грозит реальное лишение свободы. В уголовном деле разбирается судья Елена Куприянова.

Директором филиала Института радио стал Евгений Дмитриев.