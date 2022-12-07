Самарская область названа среди лидеров в реализации национальных проектов и федеральных программ

Самарская область - в списке лидеров реализации национальных и федеральных проектов. Высокая оценка достижений региона прозвучала в ходе совещания под председательством заместителя председателя президиума Правительственной комиссии (штаба) по региональному развитию в РФ - министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Ирека Файзуллина.

Самарскую область на совещании представил первый вице-губернатор - председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

Открывая совещание, Ирек Файзуллин отметил десять регионов, где освоение средств федерального бюджета на текущую дату составило более 90%. Среди регионов-передовиков - Самарская область.

Вопросы исполнения показателей национальных проектов являются приоритетным направлением в работе команды губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Именно на такой результат нацеливает областное правительство глава региона. В Самарской области постоянно действует система мониторинга реализации нацпроектов, под строгим контролем исполнение всех федеральных программ.

"В этом году нам удалось привлечь беспрецедентную сумму федеральной поддержки на реализацию национальных проектов и выполнение целевых программ. Эта сумма уже превышает 90 млрд рублей. Сегодня у нас неплохой показатель освоения федеральных средств - на текущую дату он составляет 94,5%, это достаточно высокий уровень, выше, чем в прошлом году, и мы стремимся к тому, чтобы в конце года он достиг 100%. За этими цифрами стоят не просто деньги, а конкретные показатели результативности, согласованные с федеральными министерствами", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Председатель правительства также отметил, что наш регион участвует в 21 госпрограмме, финансируемой из федерального бюджета. Это значительно больше, чем в других регионах, которые, как правило, участвуют в 8-10 государственных программах.

"Исполнение 17 из 21 госпрограммы идет с превышением среднероссийских темпов, здесь мы находимся в "зеленой" зоне федеральных "светофоров". По четырем находимся в "желтой зоне", это значит, что исполнение фиксируется на среднем по России уровне. Нет сомнений, что мы выполним намеченные планы и обеспечим результат, который укрепит доверие федерального центра к региону и который оценят жители Самарской области", - заключил глава регионального кабмина.