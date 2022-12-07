Самарская область названа среди лидеров в реализации национальных проектов и федеральных программ

Самарская область - в списке лидеров реализации национальных и федеральных проектов. Высокая оценка достижений региона прозвучала в ходе совещания под председательством заместителя председателя президиума Правительственной комиссии (штаба) по региональному развитию в РФ - министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Ирека Файзуллина.
Самарскую область на совещании представил первый вице-губернатор - председатель правительства региона Виктор Кудряшов.
Открывая совещание, Ирек Файзуллин отметил десять регионов, где освоение средств федерального бюджета на текущую дату составило более 90%. Среди регионов-передовиков - Самарская область.
Вопросы исполнения показателей национальных проектов являются приоритетным направлением в работе команды губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Именно на такой результат нацеливает областное правительство глава региона. В Самарской области постоянно действует система мониторинга реализации нацпроектов, под строгим контролем исполнение всех федеральных программ.
"В этом году нам удалось привлечь беспрецедентную сумму федеральной поддержки на реализацию национальных проектов и выполнение целевых программ. Эта сумма уже превышает 90 млрд рублей. Сегодня у нас неплохой показатель освоения федеральных средств - на текущую дату он составляет 94,5%, это достаточно высокий уровень, выше, чем в прошлом году, и мы стремимся к тому, чтобы в конце года он достиг 100%. За этими цифрами стоят не просто деньги, а конкретные показатели результативности, согласованные с федеральными министерствами", - подчеркнул Виктор Кудряшов.
Председатель правительства также отметил, что наш регион участвует в 21 госпрограмме, финансируемой из федерального бюджета. Это значительно больше, чем в других регионах, которые, как правило, участвуют в 8-10 государственных программах.
"Исполнение 17 из 21 госпрограммы идет с превышением среднероссийских темпов, здесь мы находимся в "зеленой" зоне федеральных "светофоров". По четырем находимся в "желтой зоне", это значит, что исполнение фиксируется на среднем по России уровне. Нет сомнений, что мы выполним намеченные планы и обеспечим результат, который укрепит доверие федерального центра к региону и который оценят жители Самарской области", - заключил глава регионального кабмина.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.