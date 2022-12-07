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Самарская область названа среди лидеров в реализации национальных проектов и федеральных программ

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область - в списке лидеров реализации национальных и федеральных проектов. Высокая оценка достижений региона прозвучала в ходе совещания под председательством заместителя председателя президиума Правительственной комиссии (штаба) по региональному развитию в РФ - министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Ирека Файзуллина.

Самарскую область на совещании представил первый вице-губернатор - председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

Открывая совещание, Ирек Файзуллин отметил десять регионов, где освоение средств федерального бюджета на текущую дату составило более 90%. Среди регионов-передовиков - Самарская область.

Вопросы исполнения показателей национальных проектов являются приоритетным направлением в работе команды губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Именно на такой результат нацеливает областное правительство глава региона. В Самарской области постоянно действует система мониторинга реализации нацпроектов, под строгим контролем исполнение всех федеральных программ.

"В этом году нам удалось привлечь беспрецедентную сумму федеральной поддержки на реализацию национальных проектов и выполнение целевых программ. Эта сумма уже превышает 90 млрд рублей. Сегодня у нас неплохой показатель освоения федеральных средств - на текущую дату он составляет 94,5%, это достаточно высокий уровень, выше, чем в прошлом году, и мы стремимся к тому, чтобы в конце года он достиг 100%. За этими цифрами стоят не просто деньги, а конкретные показатели результативности, согласованные с федеральными министерствами", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Председатель правительства также отметил, что наш регион участвует в 21 госпрограмме, финансируемой из федерального бюджета. Это значительно больше, чем в других регионах, которые, как правило, участвуют в 8-10 государственных программах.

"Исполнение 17 из 21 госпрограммы идет с превышением среднероссийских темпов, здесь мы находимся в "зеленой" зоне федеральных "светофоров". По четырем находимся в "желтой зоне", это значит, что исполнение фиксируется на среднем по России уровне. Нет сомнений, что мы выполним намеченные планы и обеспечим результат, который укрепит доверие федерального центра к региону и который оценят жители Самарской области", - заключил глава регионального кабмина.

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Последние комментарии

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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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