Мэрия Самары: торги по проектированию V очереди набережной продолжаются

В администрации Самары прокомментировали информацию о приостановке торгов по проектированию V очереди набережной Волги (от ул. Вилоновской до бассейна ЦСК ВВС).

Напомним, сообщалось, что торги были приостановлены из-за жалобы индивидуального предпринимателя Надежды Блиновой из Курганской области. Жалоба связана с технической стороной закупочной документации.

"Процедура торгов на проектирование пятой очереди набережной р. Волга продолжается, — отмечает в распространенном мэрией комментарии глава департамента градостроительства Василий Чернов. — 7 декабря 2022 года решением УФАС по Самарской области торги были приостановлены. Причиной приостановки стала поступившая в ФАС жалоба. Сегодня состоялось заседание комиссии ФАС, на которой в соответствии с действующим законодательством принято решение не рассматривать данную жалобу, поскольку заявитель не является участником закупки. Прием заявок продолжается. Победитель определится 12 декабря".