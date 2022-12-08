Торги по строительству V очереди набережной приостановлены по жалобе

В Самаре приостановлены торги по строительству V очереди набережной Волги в границах ул. Вилоновской и II очереди набережной (участок бассейна ЦСК ВВС включительно). Причина — жалоба одного из участников.

Индивидуальный предприниматель Надежда Блинова, зарегистрированная в Курганской области, подала жалобу, связанную с технической стороной закупочной документации.

"ФАС России обращает внимание, что положения пункта 27(2) Правил, в отличие от положений пункта 27 Правил, не допускают возможность предъявления требований к предоставляемым участниками документам, обусловленных "успешным выполнением работ", "сопоставимым объемом и характером", поскольку в отношении закупок на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта) действуют специальные правила выбора наилучших условий исполнения контракта, — приводит автор жалобы один из аргументов. — Так, например, при установлении в документации показателя "Общая стоимость исполненных контрактов" Критерия оценки заказчик не вправе устанавливать требования, в соответствии с которыми к оценке принимаются контракты (договоры) стоимостью не менее 10% от начальной (максимальной) цены контракта, на право заключения которого проводится закупка. Таким образом, установление в документации о закупке требований к минимальной стоимости исполненных контрактов (договоров), подтверждающих наличие опыта выполнения работ у участника закупки, не соответствует положениям пункта 27(2) Правил".

В карточке жалобы отмечается, что ИП просит провести внеплановую проверку размещения закупки и признать настоящую жалобу обоснованной, выдать заказчику предписание об устранении нарушений ФЗ "О контрактной системе" посредство внесения изменений в документацию.

Напомним, ранее департамент градостроительства объявил конкурс на поиск подрядчика, который выполнит проектные и изыскательские работы по строительству V очереди набережной Волги в границах ул. Вилоновской и II очереди набережной (участок бассейна ЦСК ВВС включительно).

Начальная цена контракта составила 168,65 млн рублей. Ориентировочная площадь земельного участка под набережную — около 55 тыс. кв. метров, в том числе береговая полоса — 30 тыс. кв метров, эспланада — 11 тыс. кв. метров, рекреации, примыкающие к набережной, — 14,6 тыс. кв. метров. Победитель торгов должен определиться после 12 декабря.

Напомним также, в начале сентября 2022 г. в Самаре уже проходили торги на проектирование пятой очереди набережной. Было подано две заявки, по итогам определился победитель — ООО "Волгатрансстрой-Проект", — предложивший услуги за 131,5 млн рублей. Однако контракт с ним был расторгнут.