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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Самарским Фондом капремонта порулит Александр Трещев

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Временно исполняющим обязанности генерального директора регионального оператора Самарской области "Фонд капитального ремонта" назначен Александр Трещев. Данная информация отражена в ИАС Seldon.Basis.

Александр Трещев работает в фонде с момента его создания заместителем генерального директора по финансам.

Напомним, генеральный директор фонда Александр Константинов (официально он остается в должности) был арестован в октябре этого года. Его подозревают в мошенничестве на 2,2 млн рублей.

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