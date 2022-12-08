Самарским Фондом капремонта порулит Александр Трещев

Временно исполняющим обязанности генерального директора регионального оператора Самарской области "Фонд капитального ремонта" назначен Александр Трещев. Данная информация отражена в ИАС Seldon.Basis.
Александр Трещев работает в фонде с момента его создания заместителем генерального директора по финансам.
Напомним, генеральный директор фонда Александр Константинов (официально он остается в должности) был арестован в октябре этого года. Его подозревают в мошенничестве на 2,2 млн рублей.
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Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.