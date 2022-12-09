"СамараТрансСтрой" освоит 46,9 млрд руб. на строительстве трассы М-7 в Татарстане

ООО "СамараТрансСтрой" получило два крупных контракта - на 12,1 млрд руб. и 14,5 млрд рублей. За эти средства компания проведет строительство и реконструкцию участков дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа в Татарстане.

Заказчиком работ выступило ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства". В качестве источника финансирования указаны средства федеральной казны.

Срок исполнения контракта — с конца декабря 2022 г. по начало апреля 2026 года.

В июне этого года "Самаратрансстрой" уже получал контракт стоимостью в 20,3 млрд руб. на строительство другого участка трассы М-7.

ООО "Самаратрансстрой" было создано в 2011 г. и зарегистрировано в Самаре на ул. Молодогвардейской, 198. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб., выручка за 2021 г. - 8,1 млрд руб., чистая прибыль - 180,7 млн рублей. Директор ООО - Сергей Сурков. Единственным учредителем значится Олег Дорошенко. Он же владеет ООО "Ульновсктрансстрой" с выручкой в 3 млрд руб. по итогам 2021 г. и долей в 25% в самарском рекламной агентстве "Оцикет" (еще 50% в нем принадлежит Михаилу Карасеву, а 25% - Герману Ступаку).

До недавнего времени "Самарастрансстрой" специализировался на дорожных подрядах на территории Самарской области. Максимальный годовой объем полученных госконтрактов, которого он достигал составлял 13,4 млрд руб. (по итогам 2019 г.). В этом году компания уже заключила контрактов на 51,5 млрд рублей.