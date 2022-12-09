"СамараТрансСтрой" освоит 46,9 млрд руб. на строительстве трассы М-7 в Татарстане

ООО "СамараТрансСтрой" получило два крупных контракта - на 12,1 млрд руб. и 14,5 млрд рублей. За эти средства компания проведет строительство и реконструкцию участков дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа в Татарстане.
Заказчиком работ выступило ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства". В качестве источника финансирования указаны средства федеральной казны.
Срок исполнения контракта — с конца декабря 2022 г. по начало апреля 2026 года.
В июне этого года "Самаратрансстрой" уже получал контракт стоимостью в 20,3 млрд руб. на строительство другого участка трассы М-7.
ООО "Самаратрансстрой" было создано в 2011 г. и зарегистрировано в Самаре на ул. Молодогвардейской, 198. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб., выручка за 2021 г. - 8,1 млрд руб., чистая прибыль - 180,7 млн рублей. Директор ООО - Сергей Сурков. Единственным учредителем значится Олег Дорошенко. Он же владеет ООО "Ульновсктрансстрой" с выручкой в 3 млрд руб. по итогам 2021 г. и долей в 25% в самарском рекламной агентстве "Оцикет" (еще 50% в нем принадлежит Михаилу Карасеву, а 25% - Герману Ступаку).
До недавнего времени "Самарастрансстрой" специализировался на дорожных подрядах на территории Самарской области. Максимальный годовой объем полученных госконтрактов, которого он достигал составлял 13,4 млрд руб. (по итогам 2019 г.). В этом году компания уже заключила контрактов на 51,5 млрд рублей.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?