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Происшествия

50 пьяных водителей пойманы за три дня в Самарской области

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 9 по 11 декабря, сотрудники ГИБДД в Самарской области задержали 50 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Всего во время рейдов правоохранители выявили более 2 тыс. нарушений ПДД. Так, четверо сели за руль без водительских прав. Еще 87 автомобилистов нарушили правила тонировки, а 281 водитель пренебрег ремнями безопасности. Кроме того, 46 человек перевозили детей с нарушениями.

77 автомобилистов не уступили дорогу пешеходам на переходах. А вот сами пешеходы 125 раз нарушили ПДД на глазах у инспекторов.

Гид потребителя

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