50 пьяных водителей пойманы за три дня в Самарской области

За три дня, с 9 по 11 декабря, сотрудники ГИБДД в Самарской области задержали 50 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего во время рейдов правоохранители выявили более 2 тыс. нарушений ПДД. Так, четверо сели за руль без водительских прав. Еще 87 автомобилистов нарушили правила тонировки, а 281 водитель пренебрег ремнями безопасности. Кроме того, 46 человек перевозили детей с нарушениями.
77 автомобилистов не уступили дорогу пешеходам на переходах. А вот сами пешеходы 125 раз нарушили ПДД на глазах у инспекторов.
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УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
Может стоило написать всё же живой её нашли или как???
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?