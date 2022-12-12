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Суды Происшествия

Бывший ректор ПГУТИ отделался штрафом 

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Дмитрий Мишин осужден за злоупотребление должностными полномочиями. Как сообщает прокуратура региона, Самарский районный суд учел наличие смягчающих обстоятельств и определил в качестве наказания штраф в размере 15 тыс. рублей.

Напомним, Минцифры России выделило ПГУТИ около 78 млн руб. на капитальный ремонт, в том числе общежития. В декабре 2021 г. Мишин подписал акты приемки выполненных работ по ремонту общежития, на основании которых была произведена оплата подрядчику. После этого он отчитался перед учредителем об успешном освоении выделенных субсидий, "показав себя успешным и ответственным работником". При этом капитальный ремонт в полном объеме выполнен не был.

При проверке были обнаружены многочисленные нарушения и вскрылся факт невыполнения множества работ, предусмотренных госконтрактом. Сумма ущерба оценивалась в 28 млн рублей.

В ходе разбирательств с ремонтом помещений Мишин покинул пост ректора. Прокуратура отмечает, что вину в содеянном подсудимый признал в полном объеме и раскаялся.

Также отметим, что 27 мая в отношении проректора по административно-хозяйственной работе Вячеслава Горячева возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). В сентябре суд приговорил его к штрафу в 10 тыс. рублей.

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