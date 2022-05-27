Из-за махинаций с субсидиями в ПГУТИ возбудили уголовное дело

В Самаре после прокурорской проверки возбудили уголовное дело из-за махинаций с субсидиями на ремонт общежития ПГУТИ. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Надзорное ведомство обнаружило неисполнение условий предоставления субсидии. В том числе должностные лица учреждения решили оплатить фактически невыполненные работы.

27 мая в отношении проректора по административно-хозяйственной работе Вячеслава Горячева возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ.

Ранее, в январе 2022 г., на Дмитрия Мишина, занимавшего должность ректора, возбудили административное дело по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ ("Нарушение условий предоставления субсидий").

Напомним, Минцифры России выделило ПГУТИ около 78 млн руб. на капитальный ремонт, в том числе общежития. Однако при проверке были обнаружены многочисленные нарушения, также не выполнено множество работ, предусмотренных госконтрактом.