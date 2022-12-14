Самарцу, убившему девушку в общежитии на ул. Ново-Садовой, запросили 21 год тюрьмы

Прокурор запросил 21 год тюрьмы для самарца, который зарезал девушку в общежитии на ул. Ново-Садовой, сообщает "КП-Самара". Прения сторон по делу о жестоком убийстве 21-летней Алены Кругловой состоялись в Самарском областном суде 13 декабря.

Напомним, мужчина нашел свою будущую жертву на сайте знакомств в мае 2021 года. Девушка доверяла новому возлюбленному, поэтому уже через некоторое время пригласила его к себе домой - в общежитие на Ново-Садовой, где она снимала комнату. Под предлогом любовных утех молодой человек связал девушку, а затем перерезал ей горло канцелярским ножом. После убийства Мишустин забрал деньги, банковские карты, паспорт и телефон своей жертвы. В общей сложности убийца завладел порядка 50 тыс. руб., которые были на счету Алены.

По версии обвинения, Евгений Мишустин совершил преступление ради денег. Как выяснилось, до знакомства с Аленой он уже имел отношения с некой Ириной В., которая за несколько дней до убийства сообщила Евгению, что нуждается в деньгах на лечение. Из украденных у Кругловой денег Мишустин перевел на счет Ирины именно ту сумму, которую та просила.

Недавно убийца изменил показания. На слушании дела в областном суде он заявил, что зарезать девушку ему велел голос воображаемого друга в голове, который он якобы слышит с детства.

На допрос были вызваны эксперты, которые проводили ранее психиатрическую экспертизу и не нашли отклонений у Мишустина. Заведующая стационарным отделением судебной психиатрии Елена Миронова категорически заявила - Мишустин симулирует психическое расстройство, а на самом деле никакого отклонения у него нет.

Выслушав все показания свидетелей, родственников и экспертов, суд решил перейти к прениям сторон. Гособвинение запросило для Евгения Мишустина 21 год лишения свободы в колонии строгого режима.

Защита не согласилась и подала ходатайство о смягчении приговора для своего клиента. Адвокат Мишустина заявил, что умысел на ограбление у его клиента возник после убийства, поэтому по совокупности совершенных преступлений, по мнению защитника, необходимо пересмотреть статьи, по которым обвиняют его подзащитного. Кроме того, адвокат считает, что проведенная ранее психолого-психиатрическая экспертиза полностью не отражает всей картины состояния здоровья Мишустина.

Представитель потерпевшей стороны адвокат Владимир Красиков во время прений обратил внимание суда на характер травм, от которых скончалась Алена Круглова. По словам адвоката, девушка испытала жуткие страдания. Владимир Красиков попросил при вынесении приговора не признавать чистосердечное признание Мишустина в качестве смягчающего обстоятельства, так как оно было написано уже после задержания убийцы сотрудниками полиции. Адвокат и мать погибшей попросили судью назначить Евгению Мишустину максимальное наказание.

Судья выслушала все мнения и удалилась для принятия решения. Приговор будет озвучен после последнего слова Евгения Мишустина.