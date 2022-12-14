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Суды Происшествия

Самарцу, убившему девушку в общежитии на ул. Ново-Садовой, запросили 21 год тюрьмы

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Прокурор запросил 21 год тюрьмы для самарца, который зарезал девушку в общежитии на ул. Ново-Садовой, сообщает "КП-Самара". Прения сторон по делу о жестоком убийстве 21-летней Алены Кругловой состоялись в Самарском областном суде 13 декабря.

Напомним, мужчина нашел свою будущую жертву на сайте знакомств в мае 2021 года. Девушка доверяла новому возлюбленному, поэтому уже через некоторое время пригласила его к себе домой - в общежитие на Ново-Садовой, где она снимала комнату. Под предлогом любовных утех молодой человек связал девушку, а затем перерезал ей горло канцелярским ножом. После убийства Мишустин забрал деньги, банковские карты, паспорт и телефон своей жертвы. В общей сложности убийца завладел порядка 50 тыс. руб., которые были на счету Алены.

По версии обвинения, Евгений Мишустин совершил преступление ради денег. Как выяснилось, до знакомства с Аленой он уже имел отношения с некой Ириной В., которая за несколько дней до убийства сообщила Евгению, что нуждается в деньгах на лечение. Из украденных у Кругловой денег Мишустин перевел на счет Ирины именно ту сумму, которую та просила.

Недавно убийца изменил показания. На слушании дела в областном суде он заявил, что зарезать девушку ему велел голос воображаемого друга в голове, который он якобы слышит с детства.

На допрос были вызваны эксперты, которые проводили ранее психиатрическую экспертизу и не нашли отклонений у Мишустина. Заведующая стационарным отделением судебной психиатрии Елена Миронова категорически заявила - Мишустин симулирует психическое расстройство, а на самом деле никакого отклонения у него нет.

Выслушав все показания свидетелей, родственников и экспертов, суд решил перейти к прениям сторон. Гособвинение запросило для Евгения Мишустина 21 год лишения свободы в колонии строгого режима.

Защита не согласилась и подала ходатайство о смягчении приговора для своего клиента. Адвокат Мишустина заявил, что умысел на ограбление у его клиента возник после убийства, поэтому по совокупности совершенных преступлений, по мнению защитника, необходимо пересмотреть статьи, по которым обвиняют его подзащитного. Кроме того, адвокат считает, что проведенная ранее психолого-психиатрическая экспертиза полностью не отражает всей картины состояния здоровья Мишустина.

Представитель потерпевшей стороны адвокат Владимир Красиков во время прений обратил внимание суда на характер травм, от которых скончалась Алена Круглова. По словам адвоката, девушка испытала жуткие страдания. Владимир Красиков попросил при вынесении приговора не признавать чистосердечное признание Мишустина в качестве смягчающего обстоятельства, так как оно было написано уже после задержания убийцы сотрудниками полиции. Адвокат и мать погибшей попросили судью назначить Евгению Мишустину максимальное наказание.

Судья выслушала все мнения и удалилась для принятия решения. Приговор будет озвучен после последнего слова Евгения Мишустина.

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Последние комментарии

Сергей Хомяков 13 октября 2022 13:14 Самарчанка, уронившая дочь с балкона, получила 18 лет колонии

Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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