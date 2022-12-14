В Самарской области активно используется новый механизм жилищных сертификатов для детей-сирот

В среду, 14 декабря, в Самарской губернской думе прошло заседание межведомственной рабочей группы по проработке вопросов обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их постинтернатного сопровождения под руководством Марины Сидухиной.

В заседании приняли участие и члены рабочей группы Совета представительных органов муниципальных образований в Самарской области по рассмотрению социальных вопросов.

Как отметила председатель комитета областной думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина, социально значимые вопросы необходимо решать сообща.

"Впервые заседание межведомственной рабочей группы проходит совместно с Советом представительных органов муниципальных образований Самарской области. Мы провели серию выездных окружных семинаров по данной тематике с участием всех городов и районов нашей области. Каждое муниципальное образование имеет свой практический опыт, его нужно обобщать и делиться им с коллегами", - отметила Марина Сидухина.

Депутаты, представители профильных региональных ведомств, муниципалитетов и общественности на заседании подвели итоги первого года реализации в губернии новой меры социальной поддержки для лиц из числа детей-сирот - жилищного сертификата.

Напомним, на территории Самарской области жилищный сертификат для приобретения жилого помещения для детей-сирот появился в этом году, на выплаты было выделено 45 млн руб. из региональной казны. Сертификат дает возможность социально адаптированным лицам из числа детей-сирот, достигшим возраста 23 лет, приобрести жилье в любом муниципальном образовании губернии. Законодательно предусмотрена реализация сертификата с использованием собственных средств или средств материнского капитала.

По итогам года 24 новосела уже купили жилье, большая часть помещений была приобретена на вторичном рынке, четыре льготника использовали ипотечные средства, две семьи воспользовались материнским капиталом. Так, семья из Камышлинского района с тремя детьми смогла купить дом площадью более 100 кв. м с земельным участком.

Размер суммы жилищного сертификата зависит от средней рыночной стоимости недвижимости в каждом муниципалитете. Государство гарантирует норму жилого помещения - 33 кв. м.

В реализации жилищных сертификатов в текущем году участвовали восемь муниципалитетов: города Самара и Тольятти, Волжский, Камышлинский, Красноармейский, Красноярский, Похвистневский и Сызранский районы.

По словам руководителя управления социальных гарантий граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Натальи Хохловой, дополнительно стать участниками реализации сертификатов готовы еще шесть муниципалитетов. В январе денежные средства уже могут быть перечислены для предоставления жилищных сертификатов детям-сиротам. В ближайшие три года на это предусмотрено финансирование из областного бюджета.

"Введение жилищных сертификатов - это очень большая заслуга правительства Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. Мы видим, насколько востребован такой формат - он позволяет детям-сиротам самим выбирать жилье, с учетом их материальных возможностей и семейного положения", - подвела итог обсуждения Марина Сидухина.