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Общество

Под Тольятти выловлен кабан, тревоживший жителей

ТОЛЬЯТТИ. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Ставропольского района обратились в региональный департамент охоты: дикий кабан все чаще стал заходить на территорию СНТ "Природа". Животное некоторое время заходило по ночам и внушало людям серьезные опасения за свои жизни.

Специалистами было проведено более 20 выездов. В результате мероприятий кабан был обнаружен и вывезен в более комфортную среду обитания, что избавило жителей от беспокойства.

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