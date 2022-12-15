Самарчанка отдала мошенникам 1,4 млн руб., желая заработать на криптовалюте

В Самаре жертвой телефонных мошенников стала 32-летняя местная жительница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщине в мессенджере написал незнакомец и предложил заработать на покупке и продаже криптовалюты. Предложение показалось самарчанке интересным, и в качестве стартового капитала она внесла 1,4 млн рублей.

После этого собеседник перестал отвечать на сообщения, а женщина поняла, что стала жертвой мошенника.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.