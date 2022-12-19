Задолженность населения Самары за электроэнергию в 2022 году снизилась на 4 процента

Внедрение цифровых технологий взаимодействия между потребителями и энергосбытовой компанией положительно сказывается на улучшении платежной дисциплины.
В рамках программы по модернизации учета электроэнергии в многоквартирных домах Самары АО "СамГЭС" за 5 лет установило более 68 тысяч индивидуальных и около 8 тысяч общедомовых приборов учета энергии. "Умные счетчики" освобождают потребителей от ежемесячной передачи показаний потребления электроэнергии и необходимости перерасчетов за общедомовое потребление электричества, что значительно упрощает процесс оплаты потребленной электроэнергии.
В 2022 году АО "СамГЭС" произвело модернизацию личного кабинета потребителей компании, что значительно упростило процесс взаимодействия с абонентами. Новая версия личного кабинета позволяет в полном объеме хранить письма и счета, своевременно рассылать уведомления с напоминанием о погашении задолженности. Усовершенствована его работа и в мобильном приложении компании.
В случаях, когда потребители оказываются в сложной жизненной ситуации, они могут обратиться за реструктуризацией долга непосредственно на сайте СамГЭС, не посещая офисов энергосбытовой компании. Тем самым увеличивается вероятность урегулировать долг за электричество в досудебном порядке.
Большой интерес у самарцев вызывают стимулирующие акции "Самарагорэнергосбыта", в которых добросовестные потребители могут выиграть различные подарки. В акциях "Подари лето в мае!" и "Энергия в подарок" уже приняло участие более 20 тыс. самарцев, зарегистрированных в личном кабинете на сайте samges.ru.
Значительно упрощает взаимодействие с гарантирующим поставщиком мобильное приложение АО "СамГЭС", позволяющее в любом месте и в любое время передать показания счетчиков, оплачивать счета, подключить электронную квитанцию, заказать сверку взаиморасчетов.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа