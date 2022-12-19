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ЖКХ и благоустройство Общество

Задолженность населения Самары за электроэнергию в 2022 году снизилась на 4 процента

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Внедрение цифровых технологий взаимодействия между потребителями и энергосбытовой компанией положительно сказывается на улучшении платежной дисциплины.

В рамках программы по модернизации учета электроэнергии в многоквартирных домах Самары АО "СамГЭС" за 5 лет установило более 68 тысяч индивидуальных и около 8 тысяч общедомовых приборов учета энергии. "Умные счетчики" освобождают потребителей от ежемесячной передачи показаний потребления электроэнергии и необходимости перерасчетов за общедомовое потребление электричества, что значительно упрощает процесс оплаты потребленной электроэнергии.

В 2022 году АО "СамГЭС" произвело модернизацию личного кабинета потребителей компании, что значительно упростило процесс взаимодействия с абонентами. Новая версия личного кабинета позволяет в полном объеме хранить письма и счета, своевременно рассылать уведомления с напоминанием о погашении задолженности. Усовершенствована его работа и в мобильном приложении компании.

В случаях, когда потребители оказываются в сложной жизненной ситуации, они могут обратиться за реструктуризацией долга непосредственно на сайте СамГЭС, не посещая офисов энергосбытовой компании. Тем самым увеличивается вероятность урегулировать долг за электричество в досудебном порядке.

 Большой интерес у самарцев вызывают стимулирующие акции "Самарагорэнергосбыта", в которых добросовестные потребители могут выиграть различные подарки. В акциях "Подари лето в мае!" и "Энергия в подарок" уже приняло участие более 20 тыс. самарцев, зарегистрированных в личном кабинете на сайте samges.ru.

Значительно упрощает взаимодействие с гарантирующим поставщиком мобильное приложение АО "СамГЭС", позволяющее в любом месте и в любое время передать показания счетчиков, оплачивать счета, подключить электронную квитанцию, заказать сверку взаиморасчетов.

Гид потребителя

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