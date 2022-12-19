16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жильцы дома на ул. Майской в Самаре сообщили в полицию о звуках выстрелов Людмилу Тархову приговорили к семи годам колонии В Тольятти "варщик" мефедрона попался с 12 кг наркотика и получил 13 лет колонии 53 пьяных водителя задержали за три дня в Самарской области Силовики задержали главврача тольяттинской больницы

Происшествия

Жильцы дома на ул. Майской в Самаре сообщили в полицию о звуках выстрелов

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 19 декабря, полицейские начали проверку по сообщению жителей дома на ул. Майской, 1 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Самарцы пожаловались на звуки, похожие на выстрелы, раздававшиеся ночью с балкона 15 этажа.

Историю с ночными выстрелами обсуждали жильцы на домовом чате. По их словам, звуки четырех выстрелов якобы раздались с балкона 15 этажа, из квартиры, откуда ранее слышались громкие голоса и музыка. И в результате якобы был поврежден воздуховод на соседнем доме.

Теперь жильцы говорят, что боятся выходить на улицу и отпускать детей в школу.

В квартиру, с балкона которой могли раздаваться выстрелы, приходил участковый.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс подтвердили, что полицейские проводят проверку в связи с сообщением о звуках выстрелов. Результат проверки пока неизвестен.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Сергей Хомяков 13 октября 2022 13:14 Самарчанка, уронившая дочь с балкона, получила 18 лет колонии

Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

Александр Кошкин 03 октября 2022 12:44 Найдена многодетная молодая мать, пропавшая без вести в Самаре

Может стоило написать всё же живой её нашли или как???

Ася Ф 23 сентября 2022 13:15 В Кошках мужчина, убивший котенка, остался безнаказанным

П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1