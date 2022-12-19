Жильцы дома на ул. Майской в Самаре сообщили в полицию о звуках выстрелов

В понедельник, 19 декабря, полицейские начали проверку по сообщению жителей дома на ул. Майской, 1 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Самарцы пожаловались на звуки, похожие на выстрелы, раздававшиеся ночью с балкона 15 этажа.

Историю с ночными выстрелами обсуждали жильцы на домовом чате. По их словам, звуки четырех выстрелов якобы раздались с балкона 15 этажа, из квартиры, откуда ранее слышались громкие голоса и музыка. И в результате якобы был поврежден воздуховод на соседнем доме.

Теперь жильцы говорят, что боятся выходить на улицу и отпускать детей в школу.

В квартиру, с балкона которой могли раздаваться выстрелы, приходил участковый.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс подтвердили, что полицейские проводят проверку в связи с сообщением о звуках выстрелов. Результат проверки пока неизвестен.