Жильцы дома на ул. Майской в Самаре сообщили в полицию о звуках выстрелов

В понедельник, 19 декабря, полицейские начали проверку по сообщению жителей дома на ул. Майской, 1 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Самарцы пожаловались на звуки, похожие на выстрелы, раздававшиеся ночью с балкона 15 этажа.
Историю с ночными выстрелами обсуждали жильцы на домовом чате. По их словам, звуки четырех выстрелов якобы раздались с балкона 15 этажа, из квартиры, откуда ранее слышались громкие голоса и музыка. И в результате якобы был поврежден воздуховод на соседнем доме.
Теперь жильцы говорят, что боятся выходить на улицу и отпускать детей в школу.
В квартиру, с балкона которой могли раздаваться выстрелы, приходил участковый.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс подтвердили, что полицейские проводят проверку в связи с сообщением о звуках выстрелов. Результат проверки пока неизвестен.
Последние комментарии
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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
Может стоило написать всё же живой её нашли или как???
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?