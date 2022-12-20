"Крылья Советов" 17 января сыграют с "Сумгаитом"

Первым соперником "Крыльев Советов" в 2023 г. станет азербайджанский клуб "Сумгаит". Встреча пройдет на турецком сборе 17 января.
19 января "Крылья" сыграют с венгерским "Сегедом".
Напомним, 9 января спортсмены и тренерский штаб отправятся на первый сбор в Турцию.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?