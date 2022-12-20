Футблогер Ярослав Skoryyball: Должен был играть в команде с Natan'ом и Александром Емельяненко

Популярный футбольный блогер Ярослав "Skoryyball" Скоробогатов из Самары (топ 1 СНГ в TikTok) с 2 миллионами подписчиков вернулся в родной город и возродил медиа-проект "Мешки". Ребята не так давно выпустили первый видео-контент на платформе RuTube, который тут же разлетелся по популярным спортивным пабликам. В интервью Ярослав рассказал про медиа-лигу, свою команду в Самаре, о сотрудничестве с платформами и поиске спонсоров.

- В прошлом интервью для "Волга Ньюс" ты сказал, что приостанавливаешь деятельность проекта "Мешки" в Самаре, потому что уезжаешь в Москву на медиа-турнир. Расскажи, что это за турнир?

- Планировалась Медиа лига* с командой "Katusha". Они пригласили на условиях контракта, который в итоге не подписали… Поэтому что-либо разглашать даже не буду. Медиа лига предполагалась месяца на два с половиной-три. Но не сложилось.

Почему же "Катюша" не в Медиа лиге — потому что у Николая*, владельца лиги, и у Артема, владельца "Катюши", была условная договоренность, но изменились обстоятельства из-за того, что в последние дни Тарасовы: Дмитрий и Александр "T-killah" — ушли из команды "На Спорте" и создали свою — "Родина Медиа". Понятно, что они "помедийнее", чем "Katusha", поэтому последний слот в лиге заняла "Родина Медиа". "Katusha" отошла на второй план, так скажем.

- Ты сказал, что "Родина Медиа" оказалась медийнее, но у "Катюши" тоже хватало звезд. Скажи, какие известности принимали участие в проекте?

- Были музыканты, актеры и т. д. Лично виделся с Андреем Свиридовым — Гена из сериала "Универ". Планировали быть еще Natan и Александр Емельяненко.

- Я видел, что должны были быть вроде HammAli & Navai, Александр Емельяненко вот и еще кто-то. По факту эти люди были в команде?

- Александр собирался к Медиа лиги подъехать, но не сложилось. "Гена" был на съемках, но не тренировался. Natan был на конференции, но потом, не знаю, или конфликт, или недопонимание с руководством — их пути разошлись. Про HammAli & Navai не знаю

- У вас же когда шла подготовка к турниру, были полноценные сборы с тренировками, разборами и т. д.

- Разборов не было. Тренировки были, мне нравилось.

- Хотел узнать: ты говорил, что никогда профессионально не занимался. Как тебе в целом влиться в эту атмосферу? Все-таки серьезный подход, почти профессиональные сборы. Не тяжело?

- Да, было непривычно, так как никогда не занимался футболом. Но я увидел, что я где-то на среднем уровне среди игроков, хотя я первый раз тренировался. Не почувствовал сильной разницы между нами. Да, были ребята высокого уровня, но и я относительно некоторых играл хорошо.

- В целом опыт тебе понравился?

- Да. Тренировочный процесс, как собирались с командой, наш путь с Davlatʼом из хостела до места тренировки и обратно, изучать по дороге Москву, совершенствоваться. Впечатлило.

- Давай про Самару поговорим. Вернулись значит, проект "Мешки" возрождается…

- Он уже возродился!

- Но в другом формате. Изначально играли в "большой футбол 8×8. Сейчас "Мешки" заявились в мини-футбольную лигу. Почему было принято такое решение и почему выбрана именно лига РФЛ?

Футблогер из Самары: "За два года я набрал 2,1 миллиона подписчиков" Интернет и блогинг укоренились в нашей жизни и затрагивают все ее сферы. Сейчас активно развивается и набирает популярность медийный футбол. Миллионы подписчиков и фанатов смотрят контент футбольных блогеров, следят за их игрой на медийных турнирах, устанавливая рекорды по просмотрам. Кроме того, юные (и не только) поклонники заполняют стадионы. Медиафутбол все чаще сравнивают с профессиональным. Недавно в Самаре был запущен проект местной медиакоманды. Эта идея принадлежит самарскому футблогеру-миллионнику из TikTok Ярославу "skoryyball" Скоробогатову.

- "Мешки" не могли не возродиться, они в сердечке — это раз! Два — я долго думал про путь "Мешков", какой он должен быть. Если играть 8×8 — это ненадолго и на зимний период не получится, так как в Самаре не оборудованы поля для этого. Из всех вариантов самым логичным и правильным был мини-футбол. А почему РФЛ — это самая развитая в Самаре лига. Для прогресса команды, как в футбольном, так и в медийном плане, это лучшая лига в нашем городе, я считаю.

- Команда сейчас набирает ход. Планируется ли ее продвижение в дивизион на ступеньку выше? Хоть это и первый сезон "Мешков" в "миньке" и РФЛ, может быть, есть какие-то надежды, амбиции?

- Подняться выше… Так пока загадывать не будем. Планы на год до лета: отыграть этот сезон на хорошем уровне. Неважно, в какую лигу мы попадем: золотую или серебряную — мы будем играть на максимум. Перед тренером стоит задача выиграть кубок третьей лиги и максимально далеко дойти в общем кубке РФЛ. "Перезимовать" планируем в РФЛ, потом выходить на большие поля: играть 8×8, 11×11.

- У тебя команда медийная, и ты говоришь, что РФЛ дает возможность в этом направлении развиваться.

- Да. Они ведут прямые эфиры, различную статистику, делают фотоотчеты. Гол тура, сейв тура и т. д. — мне очень нравятся эти рубрики.

- Также ты сказал, что вроде нет грандиозных целей, но все же задачи: победа в кубке, например. Сейчас для команды что важнее: контент или результат?

- Контент.

- Сейчас все-таки приоритетнее медиа?

- В ближайший месяц я ставил тренеру цель — выиграть максимум матчей. А то у нас даже побед не было. Нужно показать, что мы не просто "чудить" будем на поле, проигрывать и на этом контент делать, но можем спокойно побеждать и быть интересными.

Чувствую, что все ребята в данный момент на подъеме. Поэтому будем потихоньку придумывать: что-то вытворять во время матчей. Будет больше контента, будем развивать медийную сферу. Но будем сохранять баланс, "отдавать" игры не собираемся.

- Ты как создатель команды доволен ее развитием?

- Да. Развитием, вкладом игроков, их активностью в социальных сетях. Результатами футбольными очень доволен. Недоволен пока собой по контенту. Нужно быстрее выходить на YouTube.

- Ты говорил, пока не были заблокированы некоторые социальные сети, у тебя были сотрудничества с площадками. Сейчас у тебя есть какие-то сотрудничества?

- Да. Сотрудничество есть с Yappy, но условия я не могу разглашать. Определенное количество видео определенного формата я должен выкладывать в месяц.

- Планируется сотрудничество с еще какими-то площадками или ты доволен соглашением с Yappy? На жизнь хватает?

- Не жалуюсь. К сотрудничеству с другими площадками будем стремиться. Тем более мы в активном поиске спонсоров. Менеджер этим занимается. "Пробил" по своим каналам, так скажем — пока нет результата, продолжаем заниматься поиском.