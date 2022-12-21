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Общество

В Самаре пойман водитель "Нивы" с подложными номерами, на счету которого почти 400 правонарушений

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре ранним утром 19 декабря сотрудники ЦАФАП зафиксировали автомобиль "Нива", предположительно с подложными номерами. Автомобиль был остановлен инспекторами ДПС.

За рулем находился 31-летний житель Самары. При сверке с базой данных было установлено, что государственный регистрационный знак, установленный на его автомобиль, не значится в базе данных учета ГИБДД. Водитель признался, что установил подложный номер для того, чтобы все зафиксированные камерами административные штрафы за нарушения ПДД, не приходили в его адрес.

С начала ноября текущего года мужчина совершил 383 административных правонарушения в области дорожного движения, в том числе грубые нарушения, такие как выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости и другие. 

Теперь мужчина должен оплатить штрафы. Кроме того, в отношении водителя составлены материалы по административным правонарушения, предусмотренным ч.3 прим.1 ст. 12.5 КоАП РФ (за нарушение правил тонировки, ч.3 ст. 12.2 КоАП РФ (установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных знаков) и ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными знаками). 

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