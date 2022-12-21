Количество покупок в категории АЗС за ноябрь превысило 53 млн

По данным платежной системы "Мир", количество операций, совершенных по национальной карте, в ноябре в категории АЗС превысило 53 миллиона.

Лидером трат в этой категории стала Московская область с 3,8 млн операций. Следом идет Москва с показателем 2,4 млн. Замыкает тройку Краснодарский край с 2,1 млн покупок за ноябрь. Самарская область вошла в ТОП-10 и занимает 9-е место в рейтинге с показателем 823,3 тыс. покупок в ноябре. С 4-го по 8-е места распределились следующим образом: Санкт-Петербург, Нижегородская, Челябинская, Кемеровская, Новосибирская области. Замыкает 10-ку Тюменская область с показателем 721,5 тыс.

В преддверии Нового года траты россиян традиционно растут, в том числе и в обыденных категориях. Сделать привычные покупки более приятными помогают совместные предложения от крупных игроков рынка. Накануне праздников сети часто устраивают распродажи и дают выгодные скидки потребителям. Причем такие предложения можно найти в любой категории товаров — еда, одежда, подарки и многое другое.

Собираетесь по магазинам на личном авто? Посмотрите предложения на топливо на разных сетях АЗС. На некоторых сейчас проходят предновогодние акции. Например, платежная система "Мир" совместно с сетью АЗС "Газпромнефть" в декабре дают возможность получить кешбэк 100 рублей при оплате топлива и других товаров сети при сумме чека от 1200 руб.

Главное — до конца года оплатить покупки зарегистрированной в программе лояльности картой "Мир". Если заранее мониторить предложения, можно значительно сэкономить. Проверяйте предложения и от банков, выбирайте категорию кешбэка, в которой планируете траты в текущем месяце. Используйте все возможности — списывайте бонусные баллы от сетевых продуктовых магазинов, ловите распродажи, покупайте подарки заранее. Как посчитали аналитики финтех-компании ЮMoney, покупательская активность "Черной пятницы" этого года побила рекорды. Общее количество трат россиян за период распродажи выросло на 41%, а обороты — на 22% по сравнению с прошлым годом. Это новый рекорд за последние шесть лет. Тренд на экономию задают селлеры не только в привычных категориях одежды, обуви и косметики, но и в повседневных тратах.