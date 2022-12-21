Кассационный суд отменил апелляционное определение на приговор экс-полицейскому по делу о ДТП с двумя погибшими

В среду, 21 декабря, Шестой кассационный суд рассмотрел представление и жалобы на апелляционное определение Самарского облсуда на приговор бывшему полицейскому Сергею Мясникову за ДТП с двумя погибшими. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, вечером 7 августа 2020 г. находившийся в отпуске инспектор ДПС ехал на Datsun On-Do по трассе Самара — Большая Черниговка в сторону с. Большая Глушица. На пересечении с дорогой на с. Подъем-Михайловка он столкнулся с ехавшим впереди Hunday Solaris. От удара Hunday отбросило встречную полосу — под грузовик Volvo.

В Hunday была семья с тремя детьми, от двух месяцев до трех лет. В результате аварии родители погибли, а двухлетний ребенок получил тяжкие травмы.

По версии следствия, полицейский отказался проходить медосвидетельствование сразу и явился для обследования на следующий день.

В итоге 9 февраля 2022 г. суд Волжского района признал Мясникова виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух человек. Кроме того, суд посчитал, что преступление обвиняемый совершил в состоянии опьянения, и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также Мясникова на три года лишили водительских прав. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 4 млн рублей.

Жалобу на приговор подал защитник осужденного. 20 мая апелляционная инстанция Самарского облсуда измерила приговор. Из него исключили квалифицирующий признак "совершение лицом, находящимся в состоянии опьянения", действия Мясникова переквалифицировали с п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ, на ч. 5 ст. 264 УК РФ и назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Теперь это апелляционное определение Самарского областного суда было обжаловали. Кассационное представление на него внес заместитель прокурора Самарской области Тимур Маслов. Также кассационные жалобы подали законные представители двух потерпевших. В итоге 21 декабря суд отменил апелляционное определение областного суда от 20 мая и направил дело на новое апелляционное рассмотрение в тот же Самарский областной суд.