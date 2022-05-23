Экс-полицейскому, оставившему сиротами трех детей, смягчили приговор

В пятницу, 20 мая, Самарский облсуд изменил приговор, вынесенный бывшему полицейскому Сергею Мясникову за ДТП, повлекшем смерть двух человек. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, вечером 7 августа 2020 г. находившийся в отпуске инспектор ДПС двигался на Datsun On-Do по трассе Самара - Большая Черниговка к с. Большая Глушица.



На пересечении с дорогой в с. Подъем-Михайловка он столкнулся с ехавшим впереди Hunday Solaris. От удара Hunday отбросило встречную полосу, где он врезался в грузовик Volvo.

В Hunday Solaris находилась семья с тремя детьми от двух месяцев до трех лет. В результате ДТП родители погибли, а двухлетний ребенок получил тяжкие травмы.

Полицейский отказался проходить медосвидетельствование сразу и явился для обследования на следующий день.

При этом сообщалось, что скрыть следы преступления Мясникову помогал его отец, также служивший в полиции. Мясников-старший был уволен после того, как на ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Суд Волжского района назначил ему 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, мужчину на три года лишили водительских прав. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 4 млн рублей.

Жалобу на приговор подал защитник осужденного. 20 мая апелляционная инстанция Самарского облсуда измерила приговор. Из него исключили квалифицирующий признак "совершение лицом, находящимся в состоянии опьянения", действия Мясникова переквалифицировали с п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ, на ч. 5 ст. 264 УК РФ и назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.