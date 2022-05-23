Экс-полицейскому, оставившему сиротами трех детей, смягчили приговор

В пятницу, 20 мая, Самарский облсуд изменил приговор, вынесенный бывшему полицейскому Сергею Мясникову за ДТП, повлекшем смерть двух человек. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в прокуратуре Самарской области, вечером 7 августа 2020 г. находившийся в отпуске инспектор ДПС двигался на Datsun On-Do по трассе Самара - Большая Черниговка к с. Большая Глушица.
На пересечении с дорогой в с. Подъем-Михайловка он столкнулся с ехавшим впереди Hunday Solaris. От удара Hunday отбросило встречную полосу, где он врезался в грузовик Volvo.
В Hunday Solaris находилась семья с тремя детьми от двух месяцев до трех лет. В результате ДТП родители погибли, а двухлетний ребенок получил тяжкие травмы.
Полицейский отказался проходить медосвидетельствование сразу и явился для обследования на следующий день.
При этом сообщалось, что скрыть следы преступления Мясникову помогал его отец, также служивший в полиции. Мясников-старший был уволен после того, как на ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Суд Волжского района назначил ему 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, мужчину на три года лишили водительских прав. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 4 млн рублей.
Жалобу на приговор подал защитник осужденного. 20 мая апелляционная инстанция Самарского облсуда измерила приговор. Из него исключили квалифицирующий признак "совершение лицом, находящимся в состоянии опьянения", действия Мясникова переквалифицировали с п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ, на ч. 5 ст. 264 УК РФ и назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.