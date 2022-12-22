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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Специнжстрой", входящий в ГК "Новый Дон", получил разрешение на застройку исторического центра Самары. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Мэр Самары Елена Лапушкина предоставила разрешение ООО "Специнжстрой" на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства под многоэтажную жилую застройку. Речь идет о 14 земельных участках суммарной площадью 11,394 кв м. Они расположены в Самарском районе — на ул. Фрунзе, ул. Куйбышева, а также в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской.

Напомним, в сентябре 2022 г. самарцы проголосовали против высотной застройки в историческом центре. Квартал входит в границы исторического поселения, где высотность застройки ограничена, здесь расположен проблемный ЖК "Чемпион", достройку которого ведет ГК "Новый Дон". Компания "Специнжстрой", входящая в группу, в 2020 г. выкупила недострой и участки площадью около 0,9 га за 1,5 млн руб. в рамках банкротства застройщика ООО "Регламент".

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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