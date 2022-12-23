Самарец, связавший и убивший девушку в общежитии на ул. Ново-Садовой, поедет в колонию на 19 лет

В пятницу, 23 декабря, Самарский областной суд вынес приговор парню, которого обвиняли в жестоком убийстве 21-летней Алены Кругловой, сопряженном с разбоем, краже денег с банковского счета и краже паспорта. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, трагедия произошла в июне 2021 года. Молодой человек познакомился с девушкой на сайте знакомств. По данным источника Волга Ньюс, речь идет о сайте "Круг вокруг". 24 июня самарчанка пригласила парня к себе домой в квартиру ул. Ново-Садовой, 323. Под предлогом интимных БДСМ игр он связал жертву, а потом убил. Самарчанка получила семь ударов ножом в шею.

После этого убийца забрал телефон жертвы стоимостью 10,5 тыс. руб., наличные — около 2 тыс. руб., банковские карты, ключи от квартиры и паспорт. Позже он еще перевел деньги со счетов убитой. Общая сумма ущерба составила 57 тыс. рублей.

Гособвинитель просил для парня 21 год лишения свободы, но в итоге суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.