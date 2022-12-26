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Происшествия

47 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с 23 по 25 декабря ГИБДД проводила рейды и поймала 47 пьяных водителей, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Из них 37 отказались проходить медосвидетельствование, а девять человек сели за руль пьяными повторно.

Также автоинспекторы задержали троих автомобилистов без водительских удостоверений. Всего сотрудники ГИБДД зафиксировали 2115 нарушений ПДД.

Так, 62 водителя неправильно перевозили детей, 140 человек не пользовались ремнями безопасности, а правила тонировки нарушили 149 автомобилистов.

Кроме того, 72 водителя не уступили дорогу пешеходам на переходах. Зато сами пешеходы 145 нарушили ПДД на глазах у автоинспекторов.

Гид потребителя

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