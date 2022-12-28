Тольяттинку осудили за незаконный оборот алкоголя

В Тольятти суд признал местную жительницу виновной в незаконном обороте этилового спирта (ч. 1 ст. 171.3 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Женщина незаконно хранила крупную партию алкоголя и спиртосодержащей продукции без лицензии и планировала продавать в розницу. Правоохранители изъяли у нее товар общей стоимостью более 150 тыс. рублей.

Женщина полностью признала вину. Суд назначил ей штраф 180 тыс. руб. в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.

В прокуратуре пояснили, что всю изъятую продукцию суд постановил уничтожить.