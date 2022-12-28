Тольяттинку осудили за незаконный оборот алкоголя

В Тольятти суд признал местную жительницу виновной в незаконном обороте этилового спирта (ч. 1 ст. 171.3 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.
Женщина незаконно хранила крупную партию алкоголя и спиртосодержащей продукции без лицензии и планировала продавать в розницу. Правоохранители изъяли у нее товар общей стоимостью более 150 тыс. рублей.
Женщина полностью признала вину. Суд назначил ей штраф 180 тыс. руб. в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.
В прокуратуре пояснили, что всю изъятую продукцию суд постановил уничтожить.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.